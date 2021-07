Nomination de Mary Simon : Clifford Moar se dit « mitigé »

Je respecte beaucoup la personne, dit-il. J’ai vu son parcours, j'ai eu l’occasion de la rencontrer, je suis très content pour elle.

Clifford Moar croit toutefois que ce choix vient reconnaître le système colonialiste britannique.

Le chef de conseil de bande affirme que cela va à l'encontre de ses valeurs, même s'il respecte Mary Simon, une inuk défenseuse réputée des droits et de la culture des Inuit.

Ce qui me déçoit un peu c’est ce que c’est une reconnaissance de l’institution, explique M. Moar. J’ai un peu de misère, c'est quand même toute l’approche colonialiste de l’empire britannique, je ne veux pas que les gens croient qu’on reconnaît cette institution. Moi tant que je suis vivant, je ne la reconnaîtrais pas si je la reconnais c’est qu’ils vont me reconnaître comme un peuple fondateur de ce pays et m’inclure à part entière dans la constitution , dit-il.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la nouvelle gouverneure générale, Mary Simon. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Clifford Moar est par contre persuadé qu’elle se démarquera dans ce poste de gouverneure générale pour la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le chef de conseil de bande note aussi que c'est une semaine importante en matière de leadership des femmes autochtones, en faisant référence à l'élection de Kahsennenhawe Sky-Deer en devenant la première femme à se faire élire au poste de grande cheffe de la communauté mohawk de Kahnawake et à celle de RoseAnne Archibald au poste de cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations.

Selon une entrevue de Philippe L'Heureux.