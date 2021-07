La communauté de Mashteuiatsh réunit au Grand rassemblement des premières nations

La 15e édition du Grand rassemblement des premières nations de Mashteuiatsh a lieu de samedi à dimanche, après une année d'absence. Cette année, la réunion est plus intime et a surtout une signification particulière.

À la suite des tristes découvertes sur les sites d'anciens pensionnats autochtones, ce grand rassemblement est vu comme un moment pour faire le point par le chef du conseil de bande de Mashteuiatsh Clifford Moar.

La résilience, on commence à connaître ça, dit-il. Mais des mauvaises nouvelles, ce sont des mauvaises nouvelles! Il faut prendre le temps d’en parler et de sécuriser les gens et de se dire on va s’en sortir encore. C’est triste mais un jour les gens comprendront et on fera un grand pas en avant

Plusieurs membres de la communauté rencontrés sur place abondaient dans le même sens que Clifford Moar.

C’est sur que d’être ensemble et partager c’est bon, ça aide à grandir , assure une femme pendant l’événement.

Le vice-chef du conseil de bande de Mashteuiatsh, Charles-Édouard Verreault, était heureux de voir que les gens participaient en grand nombre.

Samedi, des compétiteurs se sont affrontés dans diverses activités et un spectacle était prévu en soirée.

Le traditionnel pow-wow aura lieu dimanche.