Une arrivée douce-amère pour ceux dont le vaccin n'a pas été approuvé au Canada

Le gouvernement fédéral a levé l'obligation de séjourner à l'hôtel pour les voyageurs immunisés contre la COVID-19, mais à condition qu'ils aient reçu l'un des quatre vaccins approuvés par Santé Canada. À l'heure où l'accès aux vaccins est inégal à l'échelle planétaire, des voix s'élèvent pour demander au gouvernement de faire preuve d'une plus grande ouverture.

On a passé le stade de choisir son vaccin, ce n’est pas une question : on prend ce qu’il y a , explique une résidente du Mexique depuis neuf ans, Catherine Vézina, qui a reçu un vaccin non approuvé au Canada.

Le Mexique a été durement frappé par la pandémie et l’accès aux vaccins y était difficile ce printemps, rappelle-t-elle.

Pour pouvoir rentrer au Canada et éviter la quarantaine obligatoire, Mme Vézina compte maintenant recevoir un deuxième vaccin, soit celui d’AstraZeneca.

Je ne peux pas penser que je n'irai jamais voir ma famille. Il va falloir que j'y aille d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Donc oui, je vais m'en faire donner un autre!

Enceinte, Erendira Mancilla, une Canadienne d’origine mexicaine, croyait quant à elle que sa mère vaccinée pourrait venir la voir sans avoir à faire de séjour à l'hôtel pour l’aider à préparer l'arrivée du nouveau-né.

Pas de chance : le vaccin qu'a reçu sa mère au Mexique n'est pas approuvé ici lui non plus.

C'est dommage, parce que c’est beaucoup d’argent et beaucoup d’organisation, déplore Mme Mancilla. Je ne veux pas mettre ma mère dans cette situation parce que ça va être stressant. Elle parle seulement espagnol.

La quarantaine demeure pour certains voyageurs vaccinés

Des vaccins qui ont fait leurs preuves, selon un expert

Seuls les vaccins de Pfizer-BioNTech, de Moderna, d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson sont actuellement approuvés par Santé Canada.

Cette exclusivité dans la liste que le Canada a produite pour les vaccins approuvés, ce n'est pas exactement le bon message à envoyer , pense Benoît Barbeau, professeur au Département des sciences biologiques de l' UQAMUniversité du Québec à Montréal et expert en virologie.

Selon lui, les vaccins chinois et russe, par exemple, ont fait leurs preuves et offrent une certaine protection aux personnes vaccinées, qui sont également moins contagieuses lorsqu’elles contractent la maladie.

C'est pour cette raison qu'on devrait être plus inclusif , affirme le professeur, qui croit que les autorités devraient élargir les assouplissements aux gens qui ont été vaccinés pleinement avec d’autres vaccins.

Une obligation qui s'applique aussi aux travailleurs étrangers

Les travailleurs temporaires doivent eux aussi passer par l'hôtel si leur vaccin n'est pas reconnu au Canada.

Ça ajoute des coûts aux sommes extrêmement importantes [que les entreprises] ont déjà déboursées pour faire venir ces travailleurs-là , fait observer l’avocat William Gobeil, spécialisé en immigration. Les entreprises n'en peuvent tout simplement plus.

Le Canada doit annoncer bientôt les prochaines étapes de son plan de réouverture des frontières.

Avec les informations de Nancy Caouette