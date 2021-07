Plus de baigneurs dans les piscines de Trois-Rivières dès lundi

La piscine de l’Exposition va pouvoir accueillir 667 personnes alors que 69 pourront maintenant profiter de la piscine de l’Île Saint-Quentin.

Une hausse, même si elle ne semble pas importante, s’aligne avec les recommandations d’un guide conçu par l’Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ).

Ce guide-là doit être mis à jour en fonction des nouvelles mesures qui ont été annoncées tout récemment. On parle du nombre de baigneurs, on parle de l’accès aux vestiaires, on parle de tout ce qui est port du masque. À court terme, on n’a pas reçu les indications de l’ARAQ Association des responsables aquatiques du Québec pour modifier nos mesures à nous, mais chose certaine, à partir de lundi, on peut d’ores et déjà annoncer que la capacité des piscines va augmenter , explique Mikaël Morrissette, porte-parole suppléant de la Ville de Trois-Rivières.

Les mesures permettant l’entrée aux vestiaires font encore l’objet de discussions avec les autorités sanitaires. Le port du masque, lui, sera toujours obligatoire. Les mesures de distanciation seront les mêmes que partout au Québec, elles vont donc maintenant passer de deux à un seul mètre.

La responsabilité, c’était aux gens aussi de s’assurer qu’ils respectent cette mesure-là. Nous, on a des sauveteurs qui sont là sur le terrain aussi pour s’assurer et rappeler les règles aux gens , précise le porte-parole.

Une fermeture qui fait sourciller

La fermeture momentanée de la piscine de l’Exposition, samedi, a pris quelques usagers par surprise.

J’ai fait une réservation à la piscine de l’Exposition et malheureusement, là, c’est fermé. Je n’étais pas avisée donc là, on est quatre personnes, on est en famille , raconte une mère, qui mentionne toutefois être satisfaite de ce qu’offre Trois-Rivières pour les baigneurs.

Toutefois, la réouverture de la piscine est prévue pour ce dimanche.

La Ville de Trois-Rivières a annoncé plus tôt cette semaine investir 13 millions de dollars afin d’offrir une cure de rajeunissement à la piscine de l’Exposition, et ce, d’ici 2034. Cette annonce survient après un sondage mené par la ville qui stipule que 78 % des résidents souhaitent des investissements dans ce secteur.

Dans ce même sondage, 60 % des Trifluviens souhaitent avoir accès à plus de plages horaires pour la baignade libre en famille dans une piscine intérieure.

Pour ce qui est de la piscine de l’Université du Québec à Trois-Rivières, des annonces sont prévues plus tard cet été.

Avec les informations de Flavie Sauvageau