Une étude veut aider les femmes transgenres à trouver leur voix

Le simple fait de communiquer avec les paumes de mains tournées vers le haut ou le bas peut être un indicateur du degré de satisfaction d’une femme transgenre dans sa manière de communiquer, révèle une étude albertaine  (Nouvelle fenêtre) dans la revue American Journal of Speech-Language.

Les personnes discutant avec les paumes tournées vers le bas semblent être plus satisfaites dans leurs échanges, explique une co-auteure de l'étude, Teresa Hardy. Celles qui ont une cote plus élevée de leur qualité de vie possèdent une intonation de voix plus animée , ajoute-t-elle.

L'orthophoniste de l'Université de l'Alberta qui a dirigé les recherches avec quatre collègues s’intéresse depuis cinq ans à la façon dont les femmes transgenres sont perçues dans leur manière de s’exprimer. C’est un enjeu important selon elle pour les aider à être plus à l'aise dans l'affirmation de leur genre.

Peut-être que l’apparence [d’une femme transgenre] correspond davantage aux attentes normatives de la société en matière de genre, mais que sa voix, elle, ne l’est pas. En ce sens, la communication a un impact considérable sur leur vie. Une citation de :Teresa Hardy, chercheuse et orthophoniste

Lyn Markham, une des participantes de l'étude admet que sa voix peut parfois être une barrière dans ses communications, comme lors d'un appel téléphonique à la banque. « On m'a refusé l'accès à mes comptes ou mes fonds, car ils ne croyaient pas que je suis la femme indiquée dans leur dossier à cause de ma voix ».

Elle souligne, ainsi que la Dre Hardy, l’importance de décrypter les éléments verbaux ou non verbaux chez une personne transgenre pour faciliter ses interactions de manière de se faire reconnaître dans son genre choisi.

« Ma voix ou comment les autres personnes m'entendent, n’est pas une partie de mon identité, mais elle me facilite définitivement la vie quand je sonne comme une femme », dit Mme Markham.

Capture de mouvement et Panthère rose

La Dre Teresa Hardy a enregistré une vingtaine de participantes en train de raconter un court épisode du dessin animé La Panthère rose à l'aide d’équipements de capture de mouvements comme ceux utilisés pour les films et de caméras dans le cadre de ses recherches.

Cette méthode lui permet d’explorer les types de signaux communicationnels qui peuvent être considérés comme étant plus genrés. Il est important, dit-elle, de comprendre les diverses façons dont les gens peuvent conceptualiser cette communication féminine ou masculine.

Cette approche permet également de mieux outiller ensuite les femmes transgenres à trouver une voix qui leur convient grâce à des formations personnalisées.

Je pense que c’est fantastique , ajoute Lyn Markham au sujet de ces recherches et d'entraînements de la voix : Je recommande à presque toutes les personnes transgenres de s’y impliquer d’une façon ou d’une autre [...] ils sont très bénéfiques.

Lyn Markham déplore pour cette raison les listes d'attente de plusieurs mois pour y participer. Je crois personnellement que ça m’a pris 18 mois pour le faire [...] ce n’est pas tout le monde qui est prêt à attendre si longtemps.

C’est triste , laisse-t-elle tomber.

De son côté, la Dre Hardy reconnaît que l’intérêt pour ce sujet a explosé depuis 10 ans. Il y a beaucoup plus de recherches qui sont en train d'être menées , fait-elle savoir.