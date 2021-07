Une paroisse catholique de Windsor présente ses excuses aux Autochtones

À la suite de la découverte de plusieurs centaines de tombes non marquées d'enfants sur les lieux d’anciens pensionnats pour Autochtones, la paroisse Our Lady of the Assumption de Windsor a présenté ses excuses aux membres des Premières Nations pendant la messe du vendredi.

La messe virtuelle tenue le 9 juillet a eu lieu sans chants. Les membres de la paroisse et de l’Université Assumption de Windsor se sont rassemblés en signe de deuil et pour prier pour les victimes des pensionnats.

Il faut savoir que la guérison collective est un processus difficile. Une citation de :John Cappucci, directeur de l’Université Assumption

Nous, clergés et laïcs, nous excusons pour les actes des organisations de l'Église catholique romaine envers les Premières Nations et le peuple inuits et métis , a déclaré John Cappucci, directeur de l’Université Assumption.

Il s'est habillé en noir lors du rassemblement pour symboliser le deuil et le chagrin ressentis par les membres de la communauté autochtone.

Nous exprimons nos condoléances et nos sympathies à la communauté autochtone après la découverte de plus de 1148 tombes non marquées , a-t-il ajouté.

L’abbé Steven Huber, l'administrateur de l'église, a invité les membres de la communauté autochtone à assister à la messe, il s’est également excusé et a invité les participants à observer une minute de silence.

Nous prions pour ceux et celles qui ont souffert à la suite de la découverte des tombes sur les terrains des pensionnats, nous prions pour les âmes de ceux qui sont morts, nous prions pour que nous apprenions à rendre justice et dignité à ces enfants , a-t-il dit dans ses prières.

Il explique que les membres des Premières Nations hésitent à mettre le pied dans une église et dit comprendre ce sentiment, car ils vivent énormément de chagrin et de douleur en ce moment.

Nous nous engageons à faire le travail nécessaire afin d’assurer la justice et la réconciliation , a-t-il souligné.

Des excuses du Vatican réclamées

Le Vatican n'a toujours pas présenté ses excuses à la communauté autochtone. Photo : Reuters / VATICAN MEDIA

Le révérend Mark Loyal, prêtre anglican de la Nation de Walpole Island, considère que ce geste aurait dû être posé il y a longtemps. Il explique que la communauté autochtone a réagi très rapidement et que la réponse de l'église n’était pas assez rapide.

L'église Our Lady of the Assumption a été construite sur des terres données par les Hurons au 18e siècle. L’abbé Huber souligne que l’église envisage de créer un espace consacré aux arts ou un musée en l’honneur de la communauté autochtone.