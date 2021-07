Le RFAT lancera une campagne pour inciter les femmes à se présenter aux élections municipales

En avril dernier, le regroupement en partenariat avec le Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec a présenté le guide 2021 du Parcours de la candidate .

Le manuel résume toutes les étapes pour déposer sa candidature aux élections du mois de novembre.

Mais peu de femmes ont montré de l'intérêt à obtenir ce guide, a constaté la présidente du regroupement.

Louiselle Luneau dit qu'elle s'attendait à plus de demandes pour le manuel.

On a eu un petit peu moins de demandes que prévu. Le manuel circule beaucoup [...] On va souhaiter qu'il y ait une demande supplémentaire au cours du mois d'août par les femmes qui souhaiteraient se présenter aux élections. Une citation de :Louiselle Luneau

Au mois d'août, on voudrait faire une relance pour justement faire parvenir ce parcours de la candidate à plus de femmes possibles qui pourraient être intéressées à se présenter aux prochaines élections municipales de novembre , insiste la responsable.

Louiselle Luneau Photo : YouTube : SCFP-Québec

L’enjeu de la parité homme-femme en politique se pose toujours, selon Louiselle Luneau.

C'est sûr que les dernières élections de 2017, on avait eu une augmentation de femmes dans les conseils municipaux, dit-elle. On souhaite maintenir cette parité-là et de faire en sorte que là où il n'y a pas encore cette parité, qu'on l'atteigne cette année. On travaille fort pour justement avoir un équilibre homme/femme dans les conseils municipaux. C'est super important de travailler femmes et hommes au sein des conseils municipaux pour répondre aux besoins des gens de leur territoire.

En Abitibi-Témiscamingue, 11 femmes étaient élues mairesses et 168 femmes conseillères lors des élections municipales de 2017.