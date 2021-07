Secourue de justesse dans la rivière Maligne à Jasper, elle partage son histoire

Katelyn Jones, originaire d’Irma, en Alberta, visitait le parc national Jasper avec une amie lorsqu’elle a décidé de faire une randonnée dans le Maligne Canyon, un des lieux les plus populaires de la région.

Elle s’était rendue sur une roche près de la berge pour prendre une photo, lorsque les choses ont failli tourner au drame.

Mon pied a glissé et c’est arrivé si vite. Mon dos est tombé sur la roche et mes pieds étaient dans l’eau, mais le courant était si fort que je n’ai pas pu me tenir , raconte-t-elle.

La rivière glacée, connue pour son débit puissant, l’a entraînée. Sa voix craque encore sous l’émotion quand elle se remémore la suite.

J’essayais de sortir mes bras de mon sac à dos pour pouvoir mieux nager, mais je n’y arrivais pas, car chaque fois, ma tête descendait sous l’eau , se rappelle-t-elle.

Il y avait un mur de roches devant et je me souviens d’avoir pensé "oh, mon dieu, c’est comme ça que je vais mourir". Une citation de :Katelyn Jones, randonneuse

C’est à ce moment qu’un rayon d’espoir est apparu : elle a aperçu deux personnes marchant au loin.

Phil James, 38 ans, originaire de Calahoo en Alberta, dit qu’il était simplement au bon endroit au bon moment.

Au milieu d’une randonnée avec sa femme et ses deux enfants, il s’apprêtait, lui aussi, à prendre une photo, lorsqu’il a entendu Katelyn appeler à l’aide.

J’ai couru et j’ai réussi à attraper Kate , raconte-t-il. Je lui ai juste dit "je ne te lâcherai pas".

Avec l’aide de sa femme, il a pu extirper la jeune femme de la rivière. Il dit qu’il a agi par instinct en voyant une personne en détresse.

Katelyn Jones, non loin de l'endroit où elle a perdu pied avant de tomber dans la rivière. Photo : Katelyn Jones

J’allais littéralement à l’endroit où elle était, pour faire exactement ce qu’elle faisait : prendre une photo. [...] Ça fait vraiment réfléchir , remarque le père de famille. Ça aurait pu être moi.

Katelyn et lui sont restés en contact après l’incident. Ils espèrent que leur récit, qu’ils ont partagé sur Facebook, servira de mise en garde.

[Un tel accident] arrive si vite et ça peut arriver à n’importe qui. C’est le message qu’on veut envoyer , dit Phil James.

D’après les informations de Scott Stevenson