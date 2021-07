Est-ce qu’on peut rire du cancer?

Est-ce possible de faire des blagues sur le cancer? Sur Instagram, Evelyne Morin-Uhl et Judith Lafaille, toutes deux atteintes d’une forme de la maladie, répondent par l’affirmative. Leur compte, intitulé La bande cancéreuse, suggère que, oui, il vaut parfois mieux en rire que d’en pleurer.

Les deux femmes se sont rencontrées en décembre 2018, à la Fondation québécoise du cancer, dans un atelier d’art-thérapie offert à des gens de 40 ans et moins atteints de la maladie. Evelyne Morin-Uhl était en chimiothérapie à l’époque, alors que Judith Lafaille vivait avec le cancer depuis quelque temps déjà, depuis qu’on lui avait diagnostiqué une tumeur cérébrale à l’âge de 24 ans.

C’est leur ami Anthony, aujourd’hui décédé, qui leur a fait découvrir le compte Instagram américain The Cancer Patient, qui depuis quelques années publie des commentaires humoristiques sur le thème du cancer au moyen de mèmes ou de GIF issus de la culture populaire. Elles ont eu envie de faire la même chose en français.

C'est une inspiration tout à fait assumée. Le lendemain, on s’écrivait, la page était créée, [...] quelques jours avant qu'Anick Lemay remporte le grand prix Mammouth pour Les carnets d’Anick, une série de chroniques sur sa vie avec le cancer du sein publiée dans Urbania, raconte Évelyne Morin-Uhl en entrevue avec André Robitaille, animateur de Dessine-moi un été.

On avait envie d’en rire, on avait envie de célébrer la vie. Parce que même malade, on est en vie.

Si ce genre d’humour peut choquer certaines personnes, il est plutôt libérateur pour les deux femmes et les personnes abonnées à leur compte, qu’elles soient atteintes de la maladie ou non. Les gens ne comprennent pas qu’on puisse faire des blagues alors qu’on sait que notre finalité va être différente des autres. On est déjà dans le pire de la situation. Il vaut mieux en rire qu’en pleurer , explique Judith Lafaille.

Mme Lafaille affirme que sa démarche avec Mme Morin-Uhl était aussi de faire mentir les préjugés tenaces parfois associés au cancer.

Dans les médias, dans les émissions de télévision, c’est souvent une personne qu’on voit qui n'a plus de cheveux, qui est verte, qui vomit. Moi je n’étais pas comme ça, donc je ne savais pas à quoi m’associer. Une citation de :Judith Lafaille

Je me suis dit qu’il fallait vraiment informer les gens sur la maladie. Oui ça fait peur, oui c’est chronique, mais les gens vivent quand même, les gens continuent à avoir des projets, et c’est ça qui est beau avec la maladie.

Pour le moment, Judith et Evelyne vivent un moment de répit, alors que leur cancer est stable, mais elles connaissent trop bien la maladie pour savoir que rien n’est acquis.

Aujourd’hui, ça va bien, aujourd’hui, nos traitements fonctionnent, on est en forme. Mais le mot contrôle est pas mal banni de notre vocabulaire depuis quatre ou cinq ans , affirme Evelyne. Et si les choses se compliquent, les deux amies trouveront certainement une façon d’en rire un peu.

Avec les informations d'André Robitaille, animateur de l'émission Dessine-moi un été.