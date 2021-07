Floride : le bilan passe à 86 morts et 43 portés disparus dans l'immeuble effondré

Sept nouveaux corps ont été retrouvés, portant le bilan à 86 victimes, a annoncé lors d'une conférence de presse la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, au 17e jour des recherches qui ont été la plus grande opération de secours non liée à un ouragan dans l'histoire de la Floride .

Parmi les victimes, 62 dépouilles ont été identifiées et 43 personnes qui auraient pu se trouver dans l'immeuble lorsqu'il s'est écroulé manquent toujours à l'appel, a-t-elle ajouté.

Après avoir espéré pendant près de deux semaines que des personnes aient pu survivre dans des trous d'air, les autorités ont dû se résoudre mercredi à mettre fin aux opérations de secours pour se concentrer sur la recherche de cadavres.

Nous avançons

Le déblaiement des décombres s'est par ailleurs accéléré ces derniers jours et les recherches pourraient se terminer plus vite que prévu, selon les autorités. Nous sommes maintenant au niveau du sol et même un peu en dessous, et nous continuons les recherches , a dit le chef des pompiers de Miami-Dade, Alan Cominsky.

Nous n'avons pas encore de calendrier exact, nous avions à l'origine prévu 14 à 21 jours, mais nous avançons. Une citation de :Alan Cominsky, chef des pompiers de Miami-Dade

Le Champlain Towers South, immeuble de 12 étages construit sur le front de mer, s'est partiellement écroulé le 24 juin dans la nuit, de façon encore largement inexpliquée même si les premiers éléments de l'enquête ont laissé apparaître que la structure du bâtiment semblait par endroits dégradée.

Le reste du bâtiment, à l'instabilité jugée dangereuse, a fait l'objet d'une démolition contrôlée dimanche soir, ce qui a permis aux équipes de progresser dans des zones de fouilles jusque-là inaccessibles.

Une femme se recueille près d'un mémorial improvisé érigé en hommage aux victimes de l'effondrement. Photo : Reuters / Shannon Stapleton

Le tribunal de Miami fermé pour réparations

Un tribunal de Miami va devoir subir d'urgence des travaux de réparation après qu'un examen diligenté après l'effondrement de l’immeuble a révélé des problèmes de sécurité, ont annoncé les autorités vendredi.

La décision d'examiner l'état du Palais de justice du comté de Miami-Dade et d'autres bâtiments du comté a été prise par excès de prudence , ont indiqué les responsables politiques et judiciaires dans un communiqué commun.

Le rapport de l'ingénieur sur le Palais de justice a décelé des problèmes de sécurité à divers étages. Il a recommandé que les étages 16 et supérieurs soient fermés au personnel pendant que des réparations soient rapidement mises en œuvre , indique le communiqué, publié par la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cave, et des membres de l'institution judiciaire locale.

Ils n'ont pas donné de détails sur les problèmes de sécurité détectés ou les réparations nécessaires. Le personnel, qui venait juste de revenir sur place en raison de la pandémie, va devoir se mettre en télétravail pendant la fermeture du bâtiment au public.