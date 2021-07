Selon les informations qui continuent d’émerger au compte-gouttes, le commando était composé de 28 hommes, dont trois ont été abattus et quatre courent encore dans la nature.

Une vingtaine de ces agents seraient colombiens et auraient été recrutés par quatre agences de sécurité colombiennes installées dans l’île depuis quelques mois afin de pallier les risques d’enlèvements contre rançon, qui vont en s’accroissant depuis quelque temps.

Ces mercenaires auraient été engagés mardi soir pour protéger le président haïtien sans savoir ce qui allait se passer, selon des renseignements en provenance de Bogota, la capitale colombienne.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

La première dame d'Haïti, Martine Moïse, blessée par les assaillants de son mari, a appelé samedi la population à poursuivre la bataille de Jovenel Moïse, dans un message audio sur Twitter.

Je suis vivante , dit-elle en créole pour sa première intervention publique depuis l'attentat. Je suis vivante, mais j'ai perdu mon mari, Jovenel , ajoute-t-elle.

En un clin d'oeil, les mercenaires sont entrés dans ma maison et ont criblé mon mari de balles [...] sans même lui donner la chance de dire un mot. Une citation de :Martine Moïse, femme du défunt président

Blessée, la première dame a été soignée dans un hôpital local avant d'être évacuée par avion vers Miami.

Jovenel Moïse et sa femme Martine photographiés lors d'une cérémonie soulignant l'anniversaire de la mort du leader historique de la révolution haïtienne, Jean-Jacques Dessalines Photo : The Associated Press / Rebecca Blackwell

Le président du pays le plus pauvre des Amériques se battait, dit-elle, pour les routes, l'eau et l'électricité, le référendum et les élections prévues en fin d'année . C'est une bataille qu'il menait pour nous, il faut continuer , a-t-elle ajouté.

Impossible pour l’instant de savoir qui a commandité l’assassinat.

Chaos politique

Sur le plan politique, la situation reste confuse. La communauté internationale a appelé le pays caribéen à maintenir les élections présidentielle et législatives prévues en septembre et novembre. L’actuel chef du gouvernement, Claude Joseph, devait être remplacé par Ariel Henry, qui n’avait cependant pas encore été assermenté au moment de l’assassinat.

Vendredi, huit des dix sénateurs encore en fonction ont choisi Joseph Lambert, président du Sénat, pour remplacer le défunt président.

Le sénateur haïtien Patrice Dumont Photo : afp via getty images / Valérie Baeriswyl

Pour compliquer encore la situation, le président de la Cour suprême est décédé le mois dernier après avoir contracté la COVID-19. Haïti n'a pas non plus de Parlement en place, car les élections législatives qui étaient prévues fin 2019 ont été reportées en raison des troubles politiques.

Pourront-elles se tenir en septembre comme espéré? Le sénateur haïtien Patrice Dumont en doute. Notre système électoral n’est pas du tout huilé pour que cet exploit puisse être réalisé , selon lui.