Des artefacts du Musée royal de la C.-B. seront retournés aux nations Huu-ay-aht

Notre Histoire nous a été extorquée et ce qu’on fait c’est qu’on la reprend, un morceau à la fois, sachant que nos trésors ont été éparpillés aux quatre coins du monde , a déclaré le conseiller Huu-ay-aht Edward R.Johnson par communiqué.

En mai, les nations Huu-ay-aht ont obtenu une subvention de 35 000 $ pour les aider à reprendre leurs biens exposés dans des musées, dans le cadre d'un programme du gouvernement provincial et de l'Association des musées de la Colombie-Britannique.

Elles l'utilisent pour identifier et cataloguer les items qu’elles souhaitent rapatrier du MRCBMusée royal de la Colombie-Britannique .

Ça nous rapproche de plus en plus de la possibilité de ramener tous ces artefacts et trésors dans notre territoire , dit le chef héréditaire Huu-ay-aht, ƛiišin (Derek Peters).

Il explique que plusieurs aînés et experts participent à l’identification des artefacts et que la communauté a développé une bonne relation avec le MRCBMusée royal de la Colombie-Britannique . Ce dernier a d'ailleurs déjà retourné certains objets aux nations Huu-ay-aht dans le passé.

Nous ne pourrions pas être ici s’ils n’avaient pas été coopératifs, et c’est un premier vrai pas vers la réconciliation , ajoute le chef.

Les Premières Nations Huu-ay-aht sont dans la phase initiale de la construction d’un nouveau centre culturel sur leur territoire où les objets rapatriés pourront être conservés.