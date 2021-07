Une vague de chaleur plane sur le Manitoba tout le week-end

L’avertissement de chaleur s’est étendu dès samedi matin à la majorité de la province. Cette chaleur est sous l'effet d'une crête en altitude pour les Prairies.

La vague de chaleur au Manitoba s’étend de Lynn Lake au nord de la province jusqu’au sud de la municipalité d’Emerson-Franklin, près de la frontière canado-américaine.

Les températures baisseront de façon marquée pour le nord de la province lundi dans le sillage d'un front froid qui traversera la région, mais le temps demeurera très chaud dans le sud de la province , indique Environnement Canada.

Pour réduire les effets de la chaleur sur la santé, les gens peuvent entre autres reporter les activités extérieures à une période plus fraîche de la journée, prendre un bain frais ou une douche fraîche, boire beaucoup d’eau avant même d’avoir soif et surveiller les signes de coups de chaleur.

Les secteurs en rouge sont ceux touchés par l’alerte de chaleur et les deux secteurs en gris sont ceux touchés par l’alerte concernant la qualité de l’air au Manitoba. Photo : Environnement Canada

De la fumée dans l’air au Manitoba

Un bulletin spécial concernant la qualité de l’air est en vigueur pour plusieurs secteurs, dont ceux de Berens River, Little Grand Rapids, Bloodvein et du parc provincial d’Atikaki. Les secteurs de Bissett, Pine Falls, du parc provincial de Nopiming et de la plage Victoria sont aussi touchés par la fumée supérieure à la normale.

Les feux de forêt qui sévissent à l'est de Berens River et à l'ouest de Red Lake, en Ontario, continuent de produire de la fumée sur l'extrême est du Manitoba et le nord-ouest de l'Ontario , prévient Environnement Canada.

Les vents devraient tourner à l'est et au sud-est tard samedi soir jusqu’à dimanche, ce qui poussera la fumée vers le lac Winnipeg et les collectivités adjacentes, selon Environnement Canada.