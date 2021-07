Fermer le dimanche : quatre boucheries de Saguenay profitent des effets bénéfiques

Il y a un an et demi, les propriétaires des boucheries Chez Manon, Claude Fortier, Raymond et André et le Gastronome avaient choisi d'un commun accord d'ouvrir seulement six jours sur sept à cause de la pandémie. Aujourd’hui, ils ont décidé de maintenir les fermetures du dimanche pour s'accorder une journée de repos.