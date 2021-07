Nadine Pichette lance une autographie empreinte de résilience

Le décès de ses deux fils et de leur père, survenu en janvier 2018, a « scié les jambes » et « coupé le souffle » de Nadine Pichette. Trois ans et demi après le drame, la résidente de Saint-Tharcisius a officiellement lancé devant public, samedi, Survivre à ses enfants et Choisir de vivre après l’épreuve. L’autobiographie traite de deuil, mais surtout de la résilience qui permet de survivre au pire.

Les tristes événements ont été fort médiatisés et ont bouleversé les citoyens de La Matapédia. Le 6 janvier 2018, au lendemain d’une tempête, Anthony Jean prend place à bord de son véhicule en compagnie de ses deux garçons, Philippe et Gabriel, respectivement âgés de 10 et 11 ans.

Anthony Jean était, lors de son décès, conseiller municipal à Saint-Vianney. On aperçoit ici le papa en compagnie de ses deux garçons, Gabriel (à gauche) et Philippe. Photo : Gracieuseté de Nadine Pichette

Ils se dirigent alors au domicile de la mère des enfants. Or, ils ne s’y rendront jamais: non loin de la résidence de Nadine Pichette, la voiture conduite par son ex-conjoint percute de plein fouet une déneigeuse sur la route 195, à Saint-Vianney. Les trois occupants périssent.

Le temps s’arrête. On ne veut pas y croire, on a de la colère. On en veut à tout le monde, surtout au père, surtout au chauffeur de la déneigeuse. Par la suite, on parvient à vivre avec, mais sur le coup, c’est irrationnel , se souvient la dame, ajoutant que la tristesse prend ensuite le dessus.

Les deux garçons de Nadine Pichette, Philippe (à l'avant) et Gabriel Photo : Gracieuseté de Nadine Pichette

Alors qu’elle avait commencé à s’adonner à l’écriture un mois auparavant en vue de léguer ses mémoires à ses deux garçons, Nadine Pichette s’y replonge trois mois après la tragédie.

La méditation la pousse vers la rédaction; elle s’achète donc un ordinateur et laisse libre cours à ses souvenirs et à ses émotions. Les mots coulent alors qu’elle revient sur les événements marquants de sa vie, de son enfance aux événements du 6 janvier 2018.

Ça se défilait. C’était comme de l’écriture automatique. Tout, tout, tout sortait. Une citation de :Nadine Pichette, autrice

Constatant que ses écrits suscitent de l’intérêt autour d’elle, la dame peaufine son manuscrit et l’achemine à quelques maisons d’édition. Essor-Livres répond alors favorablement à sa requête; c’est ainsi que son récit ira à la rencontre du public. Un lancement en présentiel a été organisé le 10 juillet à la halte routière de Saint-Tharcisius.

Une réelle thérapie pour l’autrice

Écrire cette première œuvre littéraire a été, pour Nadine Pichette, un moyen de rendre hommage à ses fils partis trop tôt. Ce fut aussi, de son propre aveu, un exercice thérapeutique. Coucher sur papier son histoire l’a aidée à mettre de l’ordre dans [sa] vie , dit-elle, et de rebondir.

Ça m’a permis de passer à autre chose pour plusieurs, plusieurs événements. Le deuil de mes enfants a fait renaître tous les deuils d’avant qui n’étaient pas guéris. J’ai dû revisiter tous ces deuils-là […] pour ensuite arriver au deuil de mes enfants et parvenir [à le faire] , explique Mme Pichette.

La professeure de yoga et de méditation pleine conscience espère désormais que ce récit personnel dans lequel elle se met à nu permettra à d’autres personnes d’apprivoiser le deuil et la douleur. Déjà, la femme de 48 ans a l’impression que son histoire contribue à venir en aide à certains, notamment en provoquant des prises de conscience .

L'autobiographie Survivre à ses enfants et Choisir de vivre après l'épreuve, signée Nadine Pichette Photo : Gracieuseté de Nadine Pichette

Ce dont je m’aperçois, c’est que j’ai des retours et des commentaires qui sont vraiment très nourrissants. Je pense que j’ai pris la bonne décision en publiant. Pour certaines personnes, c’est une thérapie, ce livre-là , renchérit-elle.

Survivre à ses enfants et Choisir de vivre après l’épreuve est disponible depuis le 18 mai dernier en librairie; l’autobiographie de 468 pages avait fait l’objet, la veille, d’un premier lancement via la plateforme Zoom.