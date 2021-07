Quatre ans après les émeutes, Charlottesville déboulonne ses statues confédérées

Près de quatre ans après les violents affrontements entre des suprémacistes blancs et des militants antiracistes à Charlottesville, en Virginie, les autorités ont finalement décidé samedi de déboulonner les controversées statues de bronze de deux généraux sudistes.

L’opération s’est déroulée sous les acclamations et les applaudissements de la foule rassemblée sur place pour marquer l’occasion. Les monuments célébrant les États confédérés du Sud, qui avaient combattu pour maintenir l'esclavage, ont été ciblés par des militants antiracistes aux États-Unis.

La première statue est celle de Robert E. Lee, figure emblématique de la guerre de Sécession. Deux heures plus tard, c’était au tour du général confédéré Thomas Stonewall Jackson d’être retiré de son socle de pierre.

Retirer cette statue est un petit pas de plus vers l'objectif d'aider Charlottesville, la Virginie et l'Amérique à lutter contre le péché de vouloir anéantir les Noirs pour un gain économique , a déclaré devant les médias la mairesse de Charlottesville, Nikuyah Walker.

Des années de bataille juridique n’auront pas empêché le retrait des deux statues à Charlottesville, en Virginie. Photo : Getty Images / Win McNamee

J'espère que nous cesserons de prendre ces mesures par tranches de 100 ans et que nous augmenterons courageusement la fréquence de ce genre d’actions courageuses. Une citation de :Nikuyah Walker, mairesse de Charlottesville

En 2017, le conseil municipal a voté pour retirer la statue du général Lee, créant une vaste mobilisation de l’extrême droite américaine. Les manifestations sous la bannière du mouvement Unite the Right ont rassemblé des milliers de personnes à Charlottesville, dont beaucoup portant des symboles confédérés et suprématistes blancs.

Un sympathisant néonazi a alors foncé en voiture sur une foule de militants antiracistes.

Heather Heyer, une contre-manifestante pacifique, est décédée dans ces violences, qui ont déclenché un débat national sur l'équité raciale. Celui-ci s'est davantage enflammé quand l'ancien président Donald Trump insistait sur le fait qu'il y avait une part de responsabilité « des deux côtés ».

Une voiture fonce sur des contre-manifestants lors du rassemblement « Unite the Right », en août 2017. Photo : The Daily Progress/Ryan Kelly

Un futur emplacement à déterminer

En attendant de leur trouver un nouvel emplacement, soit dans un musée ou un champ de bataille historique, les deux statues ont été entreposées en lieu sûr, ont souligné les officiels. À ce titre, la municipalité a indiqué par communiqué de presse avoir reçu dix demandes d'intérêt, quatre émanant de l’intérieur de l'État et six de l’extérieur.

Le retrait de la statue fait suite à des années de discorde, d'angoisse communautaire et de litiges. Un combat juridique long et tortueux, couplé à des changements dans une loi de l'État qui protégeait les monuments commémoratifs de guerres, a retardé le retrait pendant des années.

Selon des documents judiciaires, deux mois après les événements de Charlottesville, un juge s’était prononcé contre le retrait des statues des espaces publics, affirmant qu'elles étaient protégées par une loi de l'État sur la préservation des monuments historiques.