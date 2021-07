Hydro-Québec met fin à la production d’électricité à la centrale de Saint-Narcisse

Les travaux devraient commencer l’année prochaine et s’étaler sur une période de six ans. La structure était endommagée et n’était plus en fonction depuis 2018.

Selon nos estimations, le coût des travaux nécessaires à la remise en état sécuritaire du barrage et à la réfection de la centrale s’élèverait à environ 180 millions de dollars, pour une capacité de production limitée à 15 mégawatts , indique Roger Gosselin, directeur principal Planification, stratégies et expertises du groupe – Innovation, production, santé, sécurité et environnement d’Hydro-Québec.

Il est donc judicieux de mettre un terme à la production de cette centrale et de redonner à la rivière son état original , poursuit M. Gosselin.

Certains bâtiments, qui ont une valeur historique reconnue, seront préservés. Des discussions sont en cours avec le milieu pour trouver la meilleure façon de mettre en valeur le site, souligne la société d’État.