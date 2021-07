Les municipalités canadiennes ne sont pas prêtes face aux urgences climatiques

L'incendie de Lytton, qui a rapidement submergé les résidents et détruit la majeure partie de ce village de Colombie-Britannique, doit servir de sonnerie de réveil, soulignent certains experts qui appellent le Canada à renforcer ses capacités de réponse face à ce type d’évènement appelé à être de moins en moins exceptionnel.

Le 1er juillet dernier, les résidents de Lytton n'ont eu que quelques minutes pour fuir leurs maisons alors qu'un incendie progressant à grande vitesse dévastait le village, tuant au passage deux personnes.

En général, le Canada n'a pas une culture de préparation face à ce type d’évènement. Une citation de :Craig Stewart, vice-président des affaires fédérales au Bureau d'assurance du Canada

Par exemple, dans le cas de Lytton, un certain nombre de dirigeants autochtones se sont exprimés pour déplorer qu'il ait eu peu ou pas de communications d’alerte aux premières heures du feu de forêt entourant le village.

Le chef Matt Pasco, président du Conseil tribal de la nation Nlaka'pamux, a raconté à CBCCanadian Broadcasting Corporation que lorsqu'il a finalement reçu un appel des autorités provinciales, c’était pour le rassurer au sujet de son bétail.

Nous semblons nier que les effets du changement climatique ont déjà un impact sur les Canadiens , souligne M. Stewart.

Pourtant ce n’est pas les signaux qui manquent dit-il avant d’énumérer les multiples inondations graves qui ont touché l'est du Canada ces dernières années, la tornade de force 3 qui a frappé Ottawa en 2018, les vagues de chaleur ou les incendies de forêt en Colombie-Britannique, qui auraient dû réveiller les Canadiens et tous les ordres de gouvernement.

Plusieurs résidents de la Baie-des-Chaleurs ont dû être évacués en raison de la crue des eaux, en décembre 2020. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Selon le représentant du BACBureau d'assurance du Canada , le Canada a besoin d'un nouvel organisme fédéral axé sur la préparation aux catastrophes, car sa réponse actuelle aux conditions météorologiques extrêmes est décousue et le ministère de la Sécurité publique Canada est un ministère trop petit pour s'en charger. Créer une agence de gestion des urgences est nécessaire pour protéger les Canadiens , déclare-t-il. Je pense que les événements de la semaine dernière n'ont fait que le confirmer.

Des plans d'urgence incomplets

M. Stewart croit que les municipalités, qui sont en première ligne de la lutte contre les aléas climatiques, aux côtés des assurances, doivent mieux comprendre leurs vulnérabilités auxquelles elles sont exposées.

Eddie Oldfield responsable principal des projets chez QUEST, une organisation non gouvernementale, a travaillé avec 12 municipalités à travers le Canada pour faire exactement cela. En 2012, il a pondu un rapport sur la façon dont les communautés peuvent devenir plus résilientes au changement climatique.

Certaines municipalités ont adopté des plans d'adaptation au climat, comme Saint John, au Nouveau-Brunswick, qui a évalué l'impact de l'élévation du niveau de la mer sur les propriétés et les voies d'évacuation. Pendant ce temps, d'autres communautés élaborent toujours leurs plans, ou n'ont pas commencé le processus, note le rapport.

Depuis 2018, la ville du Grand Sudbury, dispose d'un système d'alerte par texto. Photo : CBC/Angela Gemmill

En entrevue avec CBCCanadian Broadcasting Corporation , M. Oldfield a souligné que la plupart des provinces exigent des municipalités qu'elles aient des Plans de mesures d’urgence (PMU) et qu'elles mettent ces derniers à jour régulièrement. Mais les PMUPlans de mesures d’urgence ne tiennent généralement pas compte des projections climatiques et donc du risque accrus d’inondations ou de feux de forêt, pour ne citer que ceux-là.

Identifier les risques

À l’inverse, West Vancouver a fait un travail important pour réduire sa vulnérabilité aux feux de forêt. Dans ce secteur, il faut désormais un permis spécial et construire des bâtiments résistants au feu pour pouvoir construire sur un terrain situé à moins de 100 mètres d'une zone boisée.

Dave Clark, le chef des pompiers de West Vancouver, explique que la communauté suit désormais les 54 recommandations incluses dans un plan communautaire de protection contre les feux de forêt que le conseil municipal a adopté en 2019. Un plan élaboré avec l’aide d’un consultant.

C'est un peu comme aller chez le médecin … Il va vous dire ce qui ne va pas, et vous devez être d'accord avec ça. Une citation de :Dave Clark, chef des pompiers de West Vancouver

Le bon vieux temps est révolu a-t-il ajouté. Maintenant, à chaque saison, la nature nous lance des défis et me cause de l'anxiété.

D'après les informations d'Emma Pailing, CBC News.