Les artisans autochtones en vitrine dans un nouveau commerce déné à Yellowknife

Le magasin Dene Traditional Arts and Crafts, qui a ouvert ses portes vendredi dans la capitale ténoise, souhaite devenir un carrefour pour les perleurs, couturiers et autres artisans autochtones du Nord canadien.

Rose Martel et Lesley Ann Evans ont travaillé sans arrêt dans les dernières semaines pour se préparer à l’ouverture de leur nouvelle boutique, dans l’ancien immeuble de Just Furs à Yellowknife.

Elles y vendent leurs propres œuvres, ainsi que celles d’autres artisans autochtones. Selon Rose Martel, un de leurs buts est de permettre à ces artisans d’obtenir un profit décent pour les œuvres sur lesquelles ils ont souvent mis des heures de travail.

Plusieurs d’entre eux vendent leurs produits pour presque rien , affirme-t-elle, ajoutant que les grands commerces se font ensuite une grande marge de profits en revendant ces produits plus cher qu’ils les ont achetés.

Nous on veut essayer de traiter tout le monde équitablement .

Les deux femmes ont décidé de mettre leur nouveau commerce à l'essai alors qu’elles ont toutes les deux un autre emploi.

Nous allons être ouverts quelques mois pour voir comment ça va se passer. Nous sommes surtout ici pour soutenir d’autres artistes et les aider à montrer leur travail , dit Lesley Ann Evans.

Dès vendredi, des clients curieux sont entrés dans la boutique pour voir les produits de plus près. Photo : CBC / Natalie Pressman

Elle explique que pour elle, qui est membre de la Nation des Dénés de Yellowknife, l’art est une partie intégrante du quotidien et de l’héritage qu’elle transmet à ses filles.

Rose Martel, également dénée, mais originaire de Hay River, a découvert cette passion plus tard, alors qu’elle cherchait à sortir de sa dépendance à la cocaïne et l’alcool. Elle a appris à coudre en prison et est maintenant sobre depuis huit ans.

Je ne m’en étais jamais vraiment donné la peine jusqu’à ce que ça change ma vie , dit-elle.

Dene Traditional Arts and Crafts sera ouvert la plupart des jours entre 11 h et 18 h. Les deux copropriétaires espèrent aussi offrir des ateliers d’artisanat pendant l’été.

D’après les informations de Natalie Pressman