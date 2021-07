COVID-19 : L’Ontario rapporte 179 nouveaux cas et 8 décès supplémentaires

Santé publique Ontario fait état de 179 nouveaux cas de COVID-19 dans son bilan de samedi, soit sa plus faible progression depuis début septembre 2020, ainsi que 8 décès supplémentaires et 218 nouvelles guérisons.

Le nombre d’infections au coronavirus enregistrées depuis le début de la pandémie s’élève désormais à 546 983, dont 9245 personnes qui en sont décédées.

La progression du virus continue toutefois de ralentir. Le nombre de cas actifs sur le territoire ontarien diminue de 47 pour passer à 1710, et la situation dans les hôpitaux continue aussi de s’améliorer. On compte 26 hospitalisations et 5 patients admis en soins intensifs de moins que la veille.

La province a réalisé 23 695 tests de dépistages au cours des dernières 24 h.

Vaccination

La province a administré 207 507 doses de vaccin contre la COVID-19 vendredi. Au total, 16 827 434 doses ont été administrées en Ontario.

Des initiatives comme des séances « multiservices » ont été mises sur pied dans certaines régions pour faciliter la vaccination.

À Toronto, dès aujourd’hui, d'autres cliniques de vaccination de masse accepteront des patients sans rendez-vous : celle du Centre des congrès Metro Toronto, celle du centre sportif The Hangar à Downsview et celle du Centre d'achat Cloverdale.

La Ville explique que son objectif en étendant la vaccination sans rendez-vous est d'accroître la disponibilité du vaccin.

Tout adulte pourra se présenter pour obtenir une première ou une deuxième dose d’un des vaccins Pfizer ou Moderna, tous les jours, de 12 h à 19 h.

Passage à la troisième phase du déconfinement

Par ailleurs, l'Ontario a devancé son échéancier de cinq jours concernant le passage à la troisième étape de son déconfinement, qui aura lieu le vendredi 16 juillet.

Parmi les gros changements : la réouverture des salles de sport, des musées et des cinémas, restreints toutefois à la moitié de leur capacité habituelle, de même que la possibilité pour les restaurants de servir leurs clients en salle, avec une capacité d’accueil limitée à 25 %.

Les rassemblements sociaux et événements publics extérieurs seront plafonnés à 100 personnes et 25 personnes pourront se réunir à l'intérieur.

Les indicateurs de santé fixés par le gouvernement avaient été surpassés depuis quelques jours.