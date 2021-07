Jason Guerrette lance la chanson À l’abri des loups

L’album a été est réalisé par Paul Bourgoin, du groupe Spoutnique, dont fait également partie Jason Guerette.

Paul Bourgouin et Jason Guerrette du groupe Spoutnique (Archives). Photo : Radio-Canada / Martine Blanchard

L’artiste originaire d’Edmundston raconte que lorsqu’il est déménagé à Montréal, des individus de son entourage l’ont prévenu de faire attention aux requins dans l’industrie musicale .

Moi d’où je viens, je suis loin de la mer, donc, il n’y a pas grand requins puis donc, c’est un peu des loups , illustre-t-il.

L’image que j’ai voulu donner avec cette chanson, c’est qu’à un moment donné on veut s’éloigner des loups mais tu sais, parfois, il faut aller parmi des loups et puis survivre à tout ça , ajoute-t-il.

Un spectacle en présentiel

Jason Guerrette est remonté sur scène pour la première fois depuis des mois à Edmundston, le 7 juillet, dans le cadre d’un spectacle de la série Mercredi musical, qui y présentait son premier spectacle d’une série, à la Place de l’Hôtel-de-Ville.

Un retour sur scène qu'il attendait avec impatience. J’ai pratiqué pour le Mercredi musical et j’avais des ampoules sur les doigts parce que je n’avais pas joué de guitare depuis des mois , dit-il.

À un moment donné, on n’y croyait presque plus qu’on allait retrouver la scène , admet Jason Guerrette, touché comme plusieurs par les aléas de la crise sanitaire Retrouver les gens et ça fait tellement du bien.

La chanson À l’abri des loups a été lancée le 22 juin dernier et est disponible en ligne.

Avec les informations de Marie-Andrée LeBlond