L'épave du Scotsman en réalité virtuelle

L'épave du Scotsman, vieille de 175 ans et située dans les profondeurs du Saint-Laurent dans le secteur du Bic, pourra être reconstituée et visitée virtuellement grâce à l'intelligence artificielle d'ici 2022.

Le Centre de développement et de recherche en intelligence numérique (CDRIN) lance la deuxième phase de son projet pour la virtualisation de l'épave.

Des images ont été captées en profondeur par l'Institut de recherche en histoire maritime et archéologie subaquatique (IRHMAS), lors de la première phase du projet, en 2020. Ces images ont permis aux spécialistes du CDRINCentre de développement et de recherche en intelligence numérique de reconstituer de larges portions de l'extérieur du navire avec la modélisation 3D. Elles ont également permis de contribuer aux recherches sur les conditions de vie de l'équipage du Scotsman ainsi que la construction et la conservation du navire.

La deuxième phase aura pour but de créer une expérience muséale multisensorielle immersive. D'autres captations d'images sont prévues au cours du mois de juillet avec l'aide d'un véhicule sous-marin.

Cette deuxième phase sera possible au moyen d'un financement accordé par le programme Odyssée Saint-Laurent, un programme de valorisation scientifique du Réseau Québec maritime (RQM), ainsi que l'équipe de création multidisciplinaire Super Splendide qui contribuera à l'expérience immersive.

Vous savez que 80 % du matériel qu'on reçoit au Québec arrive par la mer. Une citation de :Erwann Fraboulet, responsable du programme de recherche Odyssée Saint-Laurent pour le RQM

Erwann Fraboulet, responsable du programme de recherche Odyssée Saint-Laurent pour le RQMRéseau Québec maritime , est d'avis que ce projet est d'un grande important pour apprendre à connaître davantage le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent est une genre de veine qui vient enrichir le Québec , affirme-t-il.

Une première au Québec

Par communiqué, Jean-François Malouin, président et directeur créatif pour Super Splendide, se réjouit de faire partie de ce projet.

Vous et moi pourrons devenir archéologues subaquatiques l’instant d’une visite, grâce aux technologies immersives multisensorielles. Une citation de :Jean-François Malouin, président et directeur créatif pour Super Splendide

Jean-François Malouin, président et directeur créatif de Super Splendide avec sa caméra de réalité virtuelle Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Daniel Laroche, archéologue subaquatique pour l' IRHMASInstitut de recherche en histoire maritime et archéologie subaquatique , soutient également par communiqué qu' il s’agit d’une première au Québec pour un projet archéologique subaquatique d’une telle envergure technologique .

Il ajoute que le site pourrait servir de laboratoire de formation en archéologie sous-marine et qu'il pourrait également avoir un rôle à jouer au tourisme scientifique.

Le CDRINCentre de développement et de recherche en intelligence numérique souhaite pouvoir diffuser ce projet en 2022, au Musée maritime du Québec à L'Islet, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches. L'organisme n'écarte pas l'idée d'effectuer une tournée à travers la province et même à l'international pour exposer les images.

Découverte de l'épave

L'épave du Scotsman a été découverte en 2002, puis identifiée seulement 13 ans plus tard, en 2015.

Selon le CDRINCentre de développement et de recherche en intelligence numérique , ce navire marchand serait l'épave la plus ancienne du Bas-Saint-Laurent connue à ce jour, ayant été en fonction de 1834 à 1846. Le navire a sombré dans les eaux du Saint-Laurent lors d'une tempête, alors qu'il retournait vers l'Est en direction de Liverpool, au Royaume-Uni. Huit des neuf membres de l'équipage du Scotsman ont alors perdu la vie.

La proue côté bâbord de l'épave du Scotsman, échoué en 1846. Photo : Facebook (URBANIA TV)

Le secteur du Bic servait à l'époque de relais de navigation et le CDRINCentre de développement et de recherche en intelligence numérique estime qu'une soixantaine de naufrages se sont produits à cet endroit en raison des récifs.

Avec les informations de Denis Leduc