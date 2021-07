Prêter des instruments pour plus de diversité sur la scène musicale à Ottawa

Un nouveau programme voit le jour à Ottawa afin de permettre à plus d’hommes, de femmes et de personnes non binaires d’assouvir leurs passions pour la musique grâce aux prêts d’instruments.

L'organisme local à but non lucratif Girls+ Rock Ottawa, qui vise à accroître la diversité, l'équité et l'inclusion dans la communauté musicale, affirme que l'accès aux instruments et à l'équipement peut constituer un obstacle à la diversité dans l'industrie musicale.

Le nouveau programme de prêt d'équipement de l’organisme, lancé vendredi, souhaite donc remédier à ce problème en permettant aux aspirants musiciens de découvrir divers instruments et ainsi,leur permettre de savoir lequel leur convient le mieux.

Nous espérons que davantage de personnes pourront découvrir la musique et que la communauté musicale dans son ensemble sera mieux représentée et plus diversifiée Une citation de :Tiffanie Tri, présidente de Girls+ Rock Ottawa

Tiffanie Tri est la présidente de l'organisme Girls+ Rock Ottawa. Photo : Radio-Canada / CBC News

Pour une scène musicale plus inclusive

Selon Tiffanie Tri, l'organisme sans but lucratif dispose d'une cinquantaine de guitares, électriques et acoustiques, et de plus de 20 amplis dans le cadre du programme de prêt, ainsi que de 10 claviers, 10 batteries, des tables de mixage et du matériel d'enregistrement audio.

Les musiciens en herbe peuvent louer jusqu'à trois articles par mois. Il ne suffit que de faire un don à l’organisme. Le programme permet également de joindre des groupes formés de quatre musiciens.

Le matériel est accessible au Centre des arts Shenkman à Orléans et au Centre des arts créatifs de Nepean.

Prêts d’instruments, mais aussi cours en ligne

L’accès aux instruments est plus facile, mais encore faut-il savoir comment le jouer.

Outre son programme de prêt de matériel, l'organisme à but non lucratif compte lancer dans les prochaines semaines une plateforme d'enseignement musical en ligne.

Il sera ainsi possible de se familiariser avec la basse, la guitare, la batterie et le clavier.

Vous devriez être capable d'écrire une chanson après avoir suivi ces leçons . Une citation de :Tiffanie Tri, présidente de Girls+ Rock Ottawa.

Elles ont été élaborées par des musiciens professionnels s'identifiant à différents genres , explique-t-elle.

Avec les informations de Michelle Allan de CBC.