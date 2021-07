La compétition équestre de retour à Rouyn-Noranda

Il s'agit de courses de vitesse dans des parcours d’habileté à cheval.

La compétition a débuté vendredi avec une centaine de participants à la course de barils.

Samedi, la compétition reprend avec environ 120 participants âgés de de 3 ans à plus de toute l'Abitibi-Témiscamingue et même du Nord-du-Québec et de l'Ontario.

L'une des organisatrices de l'événement, Cynthia Gaumond, a remarqué l'engouement grandissant pour le sport équestre dans la région.

On a surtout remarqué à Rouyn-Noranda qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des chevaux, dit-elle. Ça augmente d'année en année et l'engouement pour la compétition augmente aussi. Puis Rouyn-Noranda c'est très centralisé en plus, chaque année on fait partie des compétitions qui accueillent le plus de compétiteurs étant donné qu'on est à environ une heure de toutes les autres villes de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc on est la compétition qui accueille le plus de participants actuellement en région.

Malgré la pandémie, la compétition a pu avoir lieu et les spectateurs sont admis sur le site dans le respect des règles sanitaires.