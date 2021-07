Le devancement de la phase 3 en Ontario bien accueilli à Ottawa et l’est ontarien

Le devancement de la phase 3 du plan de réouverture est bien reçu à Ottawa et dans l’est ontarien. Cette troisième et dernière étape du déconfinement ontarien entrera en vigueur le 16 juillet, soit cinq jours plus tôt que prévu.

Le passage à la troisième phase permettra, entre autres, la réouverture des salles à manger des restaurants, des centres d’entraînement, des musées, des casinos, des cinémas intérieurs et des salles de concert. Le port du masque continuera d'être obligatoire.

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, accueille favorablement cette nouvelle, annoncée vendredi par le gouvernement de Doug Ford. Enthousiaste à l’idée de ce déconfinement devancé, le maire de la capitale fédérale demande tout de même aux Ottaviens de rester prudents malgré les futurs assouplissements.

Le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), le Dr Paul Roumeliotis, s’attendait à ce que la phase 3 entre en vigueur un peu plus près du 21 juillet. Il indique toutefois qu’il aurait été inconfortable s’il avait été question d’une entrée en vigueur jusqu’à 10 jours plus tôt.

Le Dr Roumeliotis estime que la situation pandémique en Ontario va actuellement dans la bonne direction, notamment en ce qui concerne le nombre de cas, d’admissions à l’hôpital en lien avec la COVID-19 et d’injections d’une première dose. Je pense qu’avec tous ces indicateurs, ça ne me dérange pas trop , dit-il.

Une bonne nouvelle, mais…

La réouverture des salles à manger permettra aux restaurateurs de ne plus être à la merci de la météo, alors que ces derniers ne pouvaient servir des clients que sur une terrasse.

On est très contents de la nouvelle , indique Robert LeBlanc, propriétaire du restaurant Bobby's Table, dans le quartier Vanier, à Ottawa. Il ajoute toutefois un bémol : encore faut-il que les clients se sentent à l’aise de manger à nouveau à l’intérieur.

À peu près 50 % des gens ne veulent pas rentrer en dedans , estime M. LeBlanc.

Ils sont encore un peu hésitants jusqu’à tant que les choses commencent à déboucher et qu’ils se sentent vraiment confortables. Donc, si oui, on va être occupés. Tant mieux. Mais je ne m’attends pas à ce qu’on va l’être. Une citation de :Robert LeBlanc, propriétaire du restaurant Bobby's Table

Cependant, des restaurants devront se résoudre à trouver davantage de personnel, puisque de nombreux travailleurs de la restauration se sont réorientés vers d’autres domaines au cours de la pandémie.

Le directeur de Fitlife Gym à Hawkesbury, Marc Charles, considère que le devancement est une excellente nouvelle, d’autant plus qu’il croyait que la réouverture des centres d’entraînement allait arriver plus tard que le 21 juillet. Honnêtement, on est vraiment contents, parce que ça fait longtemps qu’on attend ça , dit-il.

Mais c’est sûr qu’on n’était pas prêts pour 10 jours d’avance , avoue-t-il. On a du travail à faire avant qu’on ouvre, comme vérifier les règlements qui seront en vigueur, qui sont souvent reçus quelques jours avant, puis placer les machines d’entraînement de manière à respecter les règles sanitaires.

Pour la directrice générale du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale, Lise Sarazin, le devancement de cette troisième phase du plan de déconfinement permettra aux entreprises, comme à la population, de respirer un peu.

C’est clair que de pouvoir retourner à un semblant de vie normale [...] va faire du bien pour tous. Mais aussi pour les entreprises de pouvoir maximiser leurs revenus afin de payer les dettes encourues dans les mois passés , dit-elle.

L’industrie touristique, mise à mal pendant la pandémie, pourra aussi bénéficier du passage plus tôt que prévu à la troisième étape.

On a encore un long chemin à parcourir pour la reprise touristique, mais c’est une étape dans la bonne direction , affirme Catherine Callary, vice-présidente du développement de la destination chez Tourisme Ottawa.

