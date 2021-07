Un Saguenéen responsable du démantèlement de statues de suprémacistes américains

Établi aux États-Unis depuis neuf ans, Steven Rousseau sera à la tête du chantier visant à retirer les statues du général Robert Edward Lee et du général Thomas Stonewall Jackson, situé tout près. Robert Edward Lee est l’un des personnages clés du passé esclavagiste dans le sud des États-Unis.

C’est la ville universitaire de Charlottesville, où ont eu lieu les rallyes Unite The Right en 2017 et 2018, qui a octroyé le contrat à la firme de Steven Rousseau, Quarra Stone Company. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication d’objets faits de pierre naturelle, dans l’installation de ses propres conceptions et dans le démantèlement de monuments. L’entreprise détient aussi un savoir-faire dans la restauration d’oeuvres ou d’ouvrages d’architecture.

La raison pour laquelle on est engagé, ce n'est pas pour démolir les monuments, mais pour les déplacer. Déjà, six groupes se sont montrés intéressés à acquérir les statues et les bronzes qu'on va enlever , a expliqué Steven Rousseau, au cours d'un entretien téléphonique vendredi soir.

Le monument où l'on voit le général Robert Edward Lee sera déboulonnée sous la supervision de Steven Rousseau, originaire de Jonquière. Photo : courtoisie / Courtoisie

Récemment, Steven Rousseau, qui a grandi à Arvida, a supervisé le déboulonnement d’autres monuments controversés à Richmond, capitale de la Virginie, à la demande du maire de l’endroit. Le magistrat a ordonné le retrait immédiat de statues, dont celles des confédérés Matthew Fontaine, J.E.B Stuard et Joseph Bryanda. Ces symboles de l’héritage escalavagiste ont été retirés de leur socle par la compagnie où oeuvre Steven Rousseau, qui porte le chapeau de directeur de l’approvisionnement.

Dans le cas du monument de Robert E. Lee à Charlottesville, le défi logistique est immense, explique Steven Rousseau.

On parle d'un bronze de 12 000 liivres. Il y a 18 morceaux de pierre à déloger, qui pèsent chacun entre 5000 et 6000 livres , poursuit Steven Rousseau, qui prévoit demeurer sur le terrain une dizaine de jours afin de compléter le démantèlement des quatre monuments inclus dans son mandat.

L'entreprise où oeuvre Steven Rousseau se spécialise dans la fabrication de pierre naturelle. Elle installe ses créations et procède aussi au démantèlement d'installations. Photo : courtoisie

L'an dernier, le Jonquiérois et son équipe ont retiré sept monuments rappelant le triste passé suprémaciste des États-Unis. Leur présence suscite la colère de nombreux Américains, particulièrement dans la foulée de la mort de l'Afro-Américain George Floyd aux mains d'un policier blanc. Le retrait d'une autre statue à Richmond du général Robert Edward Lee, commandant en chef de l’armée sudiste durant la guerre civile américaine, fait l’objet de débats devant les tribunaux. L’entreprise de Steven Rousseau est en attente de développements dans ce dossier.

Steven Rousseau est né et a grandi au Saguenay, précisément à Arvida. Photo : courtoisie

Pendant les travaux, des endroits seront désignés pour les citoyens qui souhaitent assister au démantèlement des statues.