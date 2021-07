Projet de porcherie : quatre conseillers municipaux mis en demeure à Maricourt

Quatre des six conseillers de la Municipalité sont touchés par cette démarche. Selon le promoteur, ces élus auraient tenté d’étirer indûment les délais dans ce dossier.

Moi-même, en tant que conseiller municipal, j’ai un salaire de moins de 3000 dollars par année, donc c’est beaucoup de bénévolat. Je vais vous dire que les derniers mois, j’ai mis plusieurs heures, que je n’ai pas mises dans ma propre entreprise. C’est sûr que lorsqu’on reçoit une mise en demeure comme ça, ça fait "oupelaille!", on n’a pas les reins pour se défendre face à ça , déplore Alexandre Tessier, l'un des conseillers visés.

Rappelons que la prise de décision des élus sur les conditions de délivrance du permis de construction au promoteur devait avoir lieu le 28 juin dernier. La décision a été reportée au 13 juillet pour permettre la mise sur pied d’un comité de citoyens.

Le maire de Maricourt, Robert Ledoux, a bon espoir que les élus délivreront les permis mardi. Il ne s’offusque pas des démarches du promoteur, bien au contraire.

Si j’étais à sa place, j’aurais fait la même chose. C’était un peu ce qu’ils [les conseillers] voulaient, retarder pour faire des pressions et que ça puisse venir aux oreilles des journalistes et du gouvernement et des citoyens.

Une citation de :Robert Ledoux, maire de Maricourt