Une unité mobile pour joindre les clientèles isolées

Se faire voir, se faire connaître, répondre à des besoins sur le terrain...le mandat de cette unité mobile d'intervention installée dans un autobus est large. De Magog à Stanstead en passant par Mansonville, l'autobus voyage pour rencontrer les communautés et offrir ses services.

On veut décloisonner les frontières d'intervention , explique Émilie Paré, directrice générale de l'organisme Zone libre. Tu sais, l'intervention, ce n'est pas juste d'être assis face à face dans un bureau. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de venir dans un bureau. Comme ça, c'est parfait!

En plus de proposer un espace confortable, l'autobus fournit toujours les services de deux organismes communautaires. Au moins un des intervenants est bilingue, pour répondre aux besoins de la communauté anglophone.

Notre système de santé québécois est très très axé sur le francophone, ce qui fait que [les anglophones] ont très peu accès aux services dans leur langue maternelle , souligne Annie Mathieu, coordonnatrice de Ressources relais.

Des services variés et parfois ludiques

Éric Langlois offre des ateliers à partir de l'Unité mobile d'intervention. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Ce ne sont pas que des services que propose l'autobus.

Différentes activités sont également offertes pour divertir la communauté, comme des ateliers de théâtre. En même temps, ils nous rencontrent , explique Émilie Paré. Ils voient un autobus décoré. Ce n'est pas confrontant, c'est facile d'accès.

Ces activités sont appréciées de leurs nombreux participants, surtout après une année de confinement.

On a des clientèles mixtes, des clientèles mélangées, des gens de différents milieux, et c’est ça que j’aime, voir le maillage entre ces gens-là , se réjouit Éric Langlois, un formateur en théâtre et artiste qui offre ces ateliers.

Avec les informations d'Arianne Béland