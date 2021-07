Flin Flon, là où la scène de drag queen est en expansion

L’initiative a vu le jour en 2019 lors de la Semaine de la Fierté qui, elle, avait pris naissance deux ans auparavant dans la localité sous l’impulsion d’un comité citoyen formé pour souligner la fierté gaie.

Alain Lachapelle, originaire du nord-est de l’Ontario, a déménagé à Flin Flon il y a plusieurs années pour rejoindre son conjoint qu’il a rencontré lors de ses études universitaires à Ottawa. L’idée de faire de la drag l’a toujours séduit, mais c’est ici qu’il a sauté sur l’occasion pour tenter l’expérience.

J’ai fait du théâtre communautaire. J’ai toujours voulu essayer la drag. Je me suis déjà habillé en femme au secondaire. J’aime les couleurs, j’aime faire rire le monde. La minute où le comité a dit qu’il voulait faire un spectacle de drag, j’ai sauté sur l’occasion et mon personnage de Bijou est sorti pas mal vite , raconte Alain Lachapelle.

Son personnage s’inspire beaucoup de la chanteuse Céline Dion, pour son côté chaleureux, drôle sans le vouloir et avec un accent francophone , précise-t-il.

Malgré les craintes liées à une première performance, Alain Lachapelle a été impressionné et rassuré par l’accueil de la foule présente dans le bar où l’événement était présenté ce soir-là.

J’étais vraiment nerveux toute la journée. Est-ce que je vais me faire battre dans la salle de bain ? Mais la minute où je suis arrivé sur la scène, j’ai entendu tous les applaudissements, j’ai été rassuré. Je n’ai jamais reçu un accueil aussi fort même quand je faisais du théâtre communautaire , se rappelle-t-il.

Cet accueil, dit-il, lui a ouvert les yeux sur Flin-Flon, cette ville minière du Manitoba, comme étant un endroit qui accepte, qui aime le monde et qui aime la drag, ça a l’air .

M. Lachapelle souligne apprécier la grande vie culturelle à Flin Flon.

Bijou, l'alter-ego d'Alain Lachapelle. Photo : Alain Lachapelle

Libératrice, la drag

En 2020, en raison de la pandémie, l’événement s’est tenu de façon virtuelle et quatre nouvelles drag queens ont foulé les planches. La semaine dernière, Bijou a participé à un événement drag à Creighton en Saskatchewan avec Virgo Moan, une autre drag queen de Flin Flon. Cet événement a été organisé en partenariat avec la Semaine de la Fierté de Flin Flon.

Alain Lachapelle, alias Bijou, encourage tous ceux qui aimeraient faire de la drag à tenter l’expérience pour son côté libérateur.

Ça permet d’être soi-même. Être soi-même c’est correct, on s’amuse. Et ça permet aussi à la foule de se permettre de rire et d’avoir du plaisir , constate-t-il.

Avec les informations de Jeremy Laniel