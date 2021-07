L'élection de RoseAnne Archibald à l’APN enchante au Yukon

La chef de la Première Nation de Kwanlin Dün, Doris Bill, est enchantée qu’une femme comme l’ancienne chef régionale de l’Ontario, puisse finalement briser, une fois pour toutes, le plafond de verre .

Nous avons vraiment besoin de quelqu’un à la tête de l’assemblée qui a de la compassion, croit-elle. Nous vivons une période tellement difficile en tant que peuple et je suis extrêmement ravie de la voir dans ce poste pour nous diriger.

Selon Doris Bill, RoseAnne Archibald saura réaliser les changements qu’elle propose comme celui de s'assurer que le gouvernement fédéral rende des comptes dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission vérité et réconciliation.

C'est une femme forte, estime la chef de Kwanlin Dün. Je l'ai vue exprimer ses préoccupations dans des moments importants avec beaucoup de convictions. Elle sera capable de résoudre nos problèmes.

Le grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, Peter Johnston, s'est aussi réjoui des résultats de l'élection. Selon lui, après une décennie de changements à l’ APNAssemblée des Premières Nations et plusieurs candidatures infructueuses de femmes, il était temps que l’une d'entre elles soit élue.

« Le fait que nous avons maintenant une femme gouverneure générale aussi, c’est une semaine plutôt monumentale pour les Premières Nations et l’ensemble du Canada », dit-il.

Il croit que la nouvelle chef nationale apportera un ton différent à la table lorsqu’il sera question, par exemple, de sujets sensibles comme l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ou le legs néfaste des pensionnats pour Autochtones.

Le rôle de la mère dans la culture autochtone est d'une grande importance, dit Peter Johnston qui rappelle que les Premières Nations du territoire, ainsi que le gouvernement territorial, ont à plusieurs reprises été dirigés par des femmes au fil des ans.

Il estime que cela a conféré aux autochtones du territoire un équilibre dans le leadership.

Je crois que [l’élection de RoseAnne Archibald] va dans le sens d'où on veut aller en tant que pays avec - et j'ose dire le mot - la réconciliation. Il nous faut avoir une approche puissante et je crois que c’est ce qu'elle saura apporter.

Une citation de :Peter Johnston, grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon.