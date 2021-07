L'Alberta annonce 52 nouvelles cas de COVID-19

Depuis jeudi, la province a effectué environ 7300 tests de dépistage du SRAS-CoV-2, à l'origine de la COVID-19. Le taux de positivité de ces tests est de 0,8 %.

Actuellement, en Alberta, 126 personnes sont hospitalisées en raison de la maladie, dont 35 aux soins intensifs.

Sur Twitter, la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, appelle tous les Albertains de 12 ans et plus à se prémunir de leur première et deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 le plus rapidement possible.

Les vaccins réduisent les risques d’infection de manière significative et protègent contre une forme sévère de la maladie, si on attrape la COVID-19. Tous les vaccins sont sécuritaires, efficaces et sauvent des vies , dit-elle.

L’Alberta compte 675 cas actifs de COVID-19.

Jusqu’à maintenant, 73,9 % des Albertains admissibles ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et 53,1 % sont complètement immunisées.