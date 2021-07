Un nouveau bâtiment d'accueil pour Le Panoramique

Le souhait de Vélo Saguenay, qui demandait ce type d’infrastructure depuis des années, a donc été exaucé. Le bâtiment de 465 mètres carrés devrait être accessible aux cyclistes et aux marcheurs avant la fin de 2022.

Il faut dire que les amateurs de plein air sont de plus en plus nombreux à emprunter les sentiers du centre, dont environ 90 % de la superficie se déploie sur des terrains appartenant à Rio Tinto. Le taux de fréquentation a bondi de 25 % par année depuis deux ans, selon les estimations de Vélo Saguenay.

Guy Letendre, originaire de la rive sud de Montréal, est venu au Panoramique après que le bouche à oreilles ait fait son œuvre. Des amis lui ont recommandé le centre pour la qualité de ses pistes et parcours. Lors de son passage au Panoramique, il a cependant été surpris de voir qu’il n’y avait qu’une toilette chimique, une station de lavage des mains et un abri.

Un véritable besoin

Le président de l’arrondissement de Chicoutimi, Michel Tremblay, avait ce projet à cœur. Idem pour la députée de Chicoutimi et ministre responsable de la région, Andrée Laforest, qui a longtemps œuvré non loin de là, à la garderie Mini-Amours, dont elle était la directrice.

Ça nous tenait à cœur parce qu'on passe toutes les fins de semaine et c'est plein. Il y a beaucoup de monde. On voit que le monde est dehors après et je pense qu'avoir un pavillon, c'est important , a commenté la ministre, au cours d’une conférence de presse tenue vendredi matin. Selon Andrée Laforest, la sécurité et les règles d’hygiène rendaient nécessaire l’implantation d’un bâtiment.

Lors des consultations sur le projet d'agrandissement de son site d’entreposage des résidus de bauxite dans le boisé Panoramique, la multinationale Rio Tinto vait déjà annoncé son intention de contribuer financièrement à la construction du pavillon pour les cyclistes. L’entreprise a versé 300 000 $.

Le pavillon permettra aussi à Saguenay d’accueillir certains événements d’envergure.

Ça prend des infrastructures d'accueil et ici, il n'y a rien qui est considéré comme des infrastructures d'accueil , a mis en relief le président de Vélo Saguenay, Jean-Robert Wells.

D'après le reportage de Claude Bouchard