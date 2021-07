Le BST du Canada enquête sur l'origine du feu de Lytton

Plus tôt cette semaine, le porte-parole du Canadien Pacifique, Mathieu Gaudreault, a précisé que la compagnie n’avait pas avisé le BSTBureau de la sécurité des transports du Canada de l’incident, puisque le train n’avait pas causé l’incendie .

Pour assurer la sécurité des résidents qui se rendent à Lytton vendredi afin d’y voir l’état du village qui a été dévasté par les flammes il y a plus d’une semaine, Ottawa a exigé un arrêt du transport ferroviaire pour deux jours.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a signé un arrêté ministériel obligeant les compagnies ferroviaires Canadien Pacifique (CP) et Canadien National (CN) à cesser leurs activités dans le secteur pour une période de 48 heures.

Cet arrêté ministériel est mis en place dans l’intérêt de la sécurité ferroviaire et pour la protection des résidents qui regagnent temporairement leur domicile afin de l'inspecter, et ce, de la façon la plus sécuritaire possible , écrit le ministre dans un communiqué.

La cause de l'incendie n'a pas été établie, bien que des dirigeants autochtones locaux affirment que le mouvement des trains en temps de sécheresse extrême a rendu leur peuple anxieux.

Un retour difficile pour les résidents

Des habitants de Lytton se préparaient à retourner dans leur village à bord d’autobus pour une visite organisée par le district régional de Thompson-Nicola, vendredi, afin de voir ce qu'il reste de leur village.

Les résidents déplacés se sont réfugiés dans des communautés aussi éloignées que Kamloops, Merritt, Chilliwack et Whistler, en attendant des indications sur la suite des événements.

Certains résidents, comme Bobby Thomas, membre de la nation de Lytton, ont toutefois refusé de s’y rendre.

Je ne veux pas y retourner parce que ça me briserait le cœur. Je sais que ma maison est détruite, qu’il n’y a plus rien et ce sera triste de voir Lytton ainsi. Une citation de :Bobby Thomas, résident de Lytton

Même si elle se dit anxieuse et triste à l’idée de voir le village détruit, Chloe Ross assure qu’elle a besoin de voir plus que les vidéos pour croire ce qui s’est passé.

Rien de tout cela ne semble réel [...] je n’ai jamais rien vécu de pareil , illustre-t-elle, en ajoutant que ses parents ont refusé de participer à la visite de vendredi.

La jeune femme vit maintenant à Kamloops, mais sa grand-mère vivait toujours à Lytton quand le feu a rasé le village.

Avec des informations de la Presse canadienne et de Wildinette Paul