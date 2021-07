Une décision de Hockey NB suscite des préoccupations

Au cours de la dernière saison, 18 équipes élite triple A chez les moins de 13 ans, auparavant pee-wee triple A, étaient réparties aux quatre coins de la province.

À partir de la saison prochaine, il y aura une équipe de moins dans le Sud, dans l'Est et dans l'Ouest. Le Nord, qui en avait quatre, en perdra deux.

Selon Gilles Cormier, la Péninsule acadienne pourrait devoir partager son équipe avec une autre région. Photo : Radio-Canada

Nous ici dans la Péninsule acadienne, on est très très déçus , a déclaré le directeur technique du hockey mineur dans la Péninsule acadienne, Gilles Cormier.

L'objectif était de réduire l'écart des forces et des habiletés entre les joueurs. Cette décision pourrait cependant occasionner certaines difficultés pour les joueurs et leurs parents.

De plus longues distances

Le directeur estime que les joueurs devront maintenant parcourir de plus longues distances pour les pratiques et les parties. Selon lui, certains d'entre eux auront à voyager entre 45 minutes et une heure, voire plus.

Ce pourrait être néfaste pour leurs études , lance-t-il.

C'est très difficile pour les jeunes de 11, 12 ans de se déplacer après l'école, de monter pratiquer, de faire une heure et demie de route. Après la pratique, ils arrivent chez eux à 9 h, 9 h 30 le soir. Une citation de :Gilles Cormier, directeur technique du hockey mineur dans la Péninsule acadienne

Il souligne également que de telles distances pourraient pousser des parents à sortir leur enfant du hockey élite.

Une décision en réflexion

Hockey Nouveau-Brunswick explique qu'une équipe de travail s'est penchée sur la question et que la décision n'a pas été prise à la légère. Les parents et les entraîneurs ont aussi eu leur mot à dire par l'entremise d'un sondage.

Le directeur de la zone Ouest pour Hockey élite NB, Raymond Arseneau, souligne que la décision finale est toujours sur la table. Photo : Radio-Canada

Le directeur de la zone Ouest pour Hockey élite NB, Raymond Arseneau, dit comprendre la situation et pourrait réajuster le tir.

On est en train de valider si on réduit à trois ou à deux. Ce n’est pas tout à fait finalisé pour le Nord. Une citation de :Raymond Arseneau, directeur de la zone Ouest pour Hockey élite NB

La décision finale devrait être connue d'ici quelques jours.