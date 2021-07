De jeunes adultes réticents à se faire vacciner?

Selon les plus récentes données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, les jeunes adultes âgés de 25 à 29 ans sont ceux qui donnent le plus de fil à retordre aux autorités sanitaires pour atteindre la cible de 75 % de vaccination. Mais avec le passeport vaccinal, la donne pourrait bien changer.

À titre d'exemple, dans les RLS de Beauce et des Etchemins, seulement 53 % et 45 % respectivement des 25-29 ans ont reçu leur première dose.

C’est un peu plus faible que la Capitale-Nationale effectivement , constate Marie-Ève Tanguay, directrice de la vaccination COVID-19 du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Dans la Capitale-Nationale, qui n'affiche pas non plus le meilleur taux de couverture vaccinal au Québec, les chiffres sont toutefois au-dessus de la région voisine (Charlevoix : 71 %, Portneuf : 64 %, Québec-Sud : 75 % et Québec-Nord : 69 %).

Du côté provincial, on est légèrement au-dessus de la moyenne pour Chaudière-Appalaches, là où on voit que c’est plus difficile c’est effectivement nos 18-34 ans, donc un léger retard, puis ça dépend des secteurs pour Chaudière-Appalaches , nuance-t-elle toutefois.

Mme Tanguay pense que la croyance qui veut que le fait d'avoir eu la COVID-19 soit suffisant pour être totalement protégé y est pour quelque chose.

On rappelle à la population que le fait d’avoir eu la COVID n’enlève pas la nécessité d’avoir une bonne protection , prévient-elle. Il est en effet recommandé de recevoir une dose même quand on a été malade.

Il y a encore du travail à faire pour convaincre nos jeunes de se faire vacciner , juge-t-elle.

Marie-Ève Tanguay, directrice de la vaccination COVID-19 du CISSS de Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada

Passeport vaccinal

Rien n'est perdu pour autant. L'annonce jeudi du passeport vaccinal qui devrait entrer en vigueur cet automne pourrait changer la donne.

Ce qu’on pense c’est qu’avec l’annonce du passeport vaccinal, c’est une tranche d’âge qui aime voyager aussi, donc probablement aussi que ce sont des facteurs qui vont aider à les amener à se faire vacciner , croit Mme Tanguay.

Elle a même constaté une hausse des prises de rendez-vous pour toutes les tranches d'âge depuis quelques jours.

D'autres stratégies pourraient aussi inverser la tendance. C'est le cas du sans rendez-vous, plébiscité par les jeunes adultes.

L’aspect de sans rendez-vous, de spontanéité [...], les gens ne veulent pas nécessairement intégrer ça dans leur horaire , assure Mme Tanguay.

Des concours seront aussi mis en place dans les prochaines semaines pour inciter les jeunes adultes à venir se faire vacciner.

Vaccins (Moderna, Pfizer et AstraZeneca) sans rendez-vous disponibles Afin d'obtenir un sans rendez-vous, vous devez aller chercher un coupon pour avoir une heure précise. Lévis : à compter de 6 h, Centre des congrès de Lévis

Saint-Georges : à compter de 7 h, Georgesville

Montmagny : à compter de 6 h, L'Oiselière

Thetford : à compter de 7 h, Centre des congrès de Thetford

Sainte-Marie : une heure avant l'ouverture de la clinique, Centre Caztel

Pôle entreprise Desjardins, Lévis : à compter de 10 h 30 les mardis et mercredis et à compter de 8 h 30 les jeudis, vendredis et samedis, directement au 150, rue des Commandeurs à Lévis

L’équipe de vaccination mobile sera présente à Saint-Janvier-de-Joly le 11 juillet. Le site Internet du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches  (Nouvelle fenêtre) donne plus de détails sur les lieux de vaccination.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc