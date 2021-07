Début du retour à la normale et rattrapage dans les salons de tatouage

Parmi les établissements de tatouage du Grand Sudbury, au moins quatre ont affirmé à Radio-Canada avoir une longue liste d’attente à écouler depuis leur réouverture le 30 juin.

C’est notamment le cas du salon de tatouage Pricked Tattoos, à Lively, qui après plus d’un an de pause, tente de reprendre le coloriage là où on l’avait interrompu.

Dale Mathias, propriétaire du salon de tatouage, se réjouit de la réouverture des salons de soins personnels et du remplissage de son carnet de commandes. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Ça a été une lutte financière, mentale, ça n'a pas été facile de passer au travers. Ça nous a touchés à plusieurs niveaux. Nous avons dû piger beaucoup dans nos épargnes , indique Dale Mathias, propriétaire et artiste tatoueur.

Le carnet de commandes déborde pour cet établissement de tatouage depuis l’annonce de la réouverture. C'est un soulagement pour le propriétaire.

Pour la tatoueuse Janaye Tucker, le retour des clients signifie reprendre contact avec des personnes importantes pour elle.

Les tatoueurs peuvent retrouver leur clientèle, avec qui plusieurs ont noué des liens d'amitié. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

C'est génial de revoir tout le monde, car nos clients sont presque nos amis. Quand vous dessinez la manche de quelqu'un, il y a des rendez-vous aux trois semaines... c'est une affaire de plusieurs années. Certains de mes clients sont avec moi depuis cinq ans, donc quand on ne se voit pas, c'est difficile. Une citation de :Janaye Tucker, artiste tatoueuse de Pricked Tattoos

La réouverture des salons réjouit aussi les clients, qui retrouvent les employés à qui ils font confiance.

Pour Gena, une cliente qui est venue se faire tatouer vendredi, retrouver Sush, son tatoueur préféré, lui fait du bien.

Pour certains clients, un tatouage inachevé pourra être complété après plus d'un an d'attente. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Me faire tatouer me rend heureuse. Je suis heureuse quand je suis ici , dit-elle.

Si la pandémie a marqué les esprits de plusieurs clients, M. Mathias assure que les tatouages ayant pour thème la pandémie ne sont pas encore ce que les gens demandent.

Mais son salon de tatouage se prépare à cette éventualité et a préparé un pochoir pour un tatouage mentionnant que la personne a reçu deux doses de vaccin.

Avec les informations d'Ezra Belotte-Cousineau