Trudeau investit 1,3 G$ pour prolonger le Skytrain jusqu'à Langley

Dans un décor digne de campagne électorale, Justin Trudeau s’est entouré, vendredi, d’une brochette de personnalités politiques pour annoncer la contribution de son gouvernement à l’amélioration des transports en commun dans la région de Vancouver.

Des manifestants qui réclament la protection des arbres ancestraux ont tenté de passer leur message aux premiers ministres du Canada et de la Colombie-Britannique lors de leur annonce sur le financement des transports en commun dans la région de Vancouver.

Sa venue dans la province a cependant aussi attiré ses opposants.

Le premier ministre fédéral s’est félicité de dégager 1,3 milliard de dollars pour prolonger le Skytrain de la station King George à la ville de Langley, sur fond de brouhaha des manifestants. Victoria et ses partenaires assumeront le reste des coûts du projet, estimé en 2019 à 3,12 milliards de dollars.

La portion fédérale était la pièce manquante du puzzle, étant donné que la province et la société des transports TransLink avaient déjà mis la main à la poche. Dans le dernier budget du gouvernement de John Horgan, la province prévoyait 7,6 milliards de dollars pour les transports, dont l'achèvement de la planification du projet de SkyTrain Surrey-Langley.

Après Coquitlam, le premier ministre Justin Trudeau et son homologue John Horgan se sont retrouvés, vendredi, à Surrey.

Concrètement, ce projet comprend une extension du Skytrain sur 16 kilomètres, huit stations, trois centres de correspondance où convergeront différentes lignes d’autobus et 30 voitures de train aérien. Les résidents de Langley pourront gagner jusqu’à 25 minutes sur leur trajet quotidien par rapport aux options qui s’offrent à eux aujourd’hui.

Justin Trudeau a aussi mis de l’avant le fait que le prolongement du Skytrain créera 3000 emplois à temps plein.

La ligne Millenium vers l' UBCUniversité de la Colombie-Britannique n’est pas en reste. Ottawa s’engage également à financer la planification du projet du métro qui relierait Arbutus à l’Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver, à hauteur de 40 %.

Chaque fois qu’on a créé de nouveaux trajets de transport en commun, on facilite la vie des gens. Chaque fois qu’on ajoute un véhicule électrique à nos réseaux, on aide à rendre l’air plus propre.

Une citation de :Justin Trudeau, premier ministre du Canada