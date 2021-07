Travaux du pont Pierre-Laporte : bons pour 15 ans, dit le ministère

Radio-Canada a reçu cette réponse du MTQministère des Transports du Québec par courriel, cette semaine. De quoi laisser espérer aux automobilistes une longue période sans chantiers sur cet axe majeur. Le ministère se montre désormais plus précis par rapport à ce qu’il communiquait mi-juin.

En conférence de presse, une fonctionnaire du MTQministère des Transports du Québec soulignait que l'asphalte du pont était soumis à des pressions plus dommageables que les routes normales.

Donc, c’est un peu difficile d’arriver avec une prévision de durabilité , déclarait-elle.

La question de la longévité préoccupe des usagers du pont, curieux de savoir si le nouveau revêtement résistera plus longtemps que le précédent.

En 2014, la surface avait été remplacée. Quatre ans plus tard, en 2018, le ministère savait qu’il devait refaire l'opération rapidement. La route se déformait et devenait de moins en moins praticable, à cause de trous.

La membrane d’étanchéité — la partie sous l'asphalte — en est responsable. Elle s’était détériorée plus vite que prévu. Le MTQministère des Transports du Québec avait reconnu ses torts, invoquant une erreur dans la planification du chantier.

Le pont Pierre-Laporte a rouvert à la circulation en début de semaine, après 10 jours de travaux. Photo : Gracieuseté de Paul Dionne

Une autre façon de faire cette fois a été trouvée pour éviter que pareil scénario catastrophe ne se reproduise. La membrane d’étanchéité qui a commencé à être appliquée pendant la première partie des travaux qui s’est achevée en début de semaine est d’un nouveau genre.

Elle a récemment été mise au point par Soprema, une entreprise de Drummondville spécialisée dans l’isolation et l’étanchéité. Émilie Aimé, chef de produit chez Soprema, souligne sa particularité.

Notre résine liquide pulvérisable à base de PPMA, le polyméthacrylate de méthyle, sèche nettement plus rapidement. Chaque couche prend entre 15 et 30 minutes pour sécher.

Ce qui n’est pas comparable avec l’autre technologie — une membrane bitumineuse —, habituellement utilisée en génie civil.

Avec elle, on doit attendre presque 24 h entre chaque couche.

Le ministère a le sentiment d'avoir fait les choses dans l'ordre

Cette membrane de qualité supérieure, appliquée de façon à éviter toute détérioration causée par le passage de véhicules, permettra une meilleure performance de l’enrobé, c’est-à-dire qu’elle permettra d’éviter les effets de déformation et de pelade , explique la porte-parole du MTQministère des Transports du Québec , Émilie Lord.

C’est pour s’assurer que la membrane d’étanchéité est, cette fois, bien posée que les travaux s’effectuent en deux temps et de la même manière : la chaussée en cours de réfection est totalement fermée à la circulation, les véhicules sont déviés sur l’autre chaussée.

Ce qui, à certains moments de la première période du chantier a occasionné des embouteillages, et des maux de tête à de nombreux habitants de la Rive-Nord ou de la Rive-Sud.

Ceux-là ont quelques semaines de répit. La deuxième partie des travaux aura lieu du 8 au 18 août.