Flambée des prix des conteneurs : la SAQ doit décaisser 20 millions de plus

Nous parlons ici d’un montant de plus de 20 millions de dollars directement lié aux surcharges exigées par nos transporteurs , indique le porte-parole Yann Langlais-Plante au sujet des vins importés d’Europe et de la Nouvelle-Zélande.

Sans les efforts de négociation de la SAQ, la facture aurait même grimpé à 30 millions de dollars. Il soutient que ce travail permettra de limiter les ajustements à la hausse des prix prévus le 18 juillet . Une première augmentation moyenne de 30 cents, ou de 1,21 %, sur 1827 produits est entrée en vigueur à la fin mai.

Depuis le 1er mars, ses transitaires lui ont imposé trois hausses de frais de transport maritime. La forte demande, les retards de ramassage, la congestion dans des ports stratégiques et la rareté de conteneurs vides font partie des causes évoquées.

Le coût payé par la SAQ pour un conteneur en provenance de l’Europe avoisinait les 1000 dollars américains avant la pandémie. Il faut maintenant compter une surcharge supplémentaire de 800 dollars, soit de 80 %.

Un manque flagrant de conteneurs vides

La manutention globale des conteneurs ne s’est jamais vraiment remise du ralentissement mondial dans la première moitié de 2020, puis de la demande forte et soudaine de biens de consommation les trimestres suivants.

Le transitaire et pdg de Del Corona & Scardigli Canada, Stefano Saporetti, explique que la rotation mondiale des conteneurs ne fonctionne plus en raison de problèmes légitimes liés à la COVID-19.

Avant la pandémie, les navires étaient déchargés de leurs conteneurs remplis de marchandises, puis chargés à nouveau de conteneurs vides en deux jours. Sur le terrain, la chaîne logistique tourne maintenant au ralenti, si bien que cette rotation s’étire à neuf jours. Les lignes maritimes n’attendent pas tout ce temps et repartent plus tôt avec moins de conteneurs vides.

Les exportateurs se retrouvent ainsi avec un manque à gagner. Il y a un manque flagrant de conteneurs vides, soutient M. Saporetti, ce qui fait augmenter les prix de façon exponentielle.

Il rapporte que le coût de transit pour un conteneur vers Montréal s’établissait normalement à 2500 ou 3000 dollars américains. Il a bondi à 6000 ou 8000 dollars pour les importations d’Europe et à 12 000 ou 17 000 dollars depuis l’Asie. L’indice HARPEX, qui suit l’évolution des taux des porte-conteneurs sur la planète, fait état d’une augmentation de plus de 600 % sur une année.

Beaucoup de petits importateurs vont sauter. Ça ne marche pas! C’est très difficile. Une citation de :Stefano Saporetti, pdg, Del Corona & Scardigli Canada

Ces prix ne seraient toutefois pas totalement justifiés à son avis, laissant entendre que les transporteurs maritimes internationaux engrangeraient d’importants profits actuellement.

Le monde ne s’en rend pas compte, observe le transitaire, mais on paie la marchandise plus cher. Une orange d’un dollar qui coûte maintenant 1,50 $, c’est quand même une augmentation de 50 %. À grande échelle, c’est énorme.

Parfois, des importateurs préfèrent attendre dans l’espoir d’obtenir de meilleurs prix pour charger leurs conteneurs sur les bateaux outre-mer, ce qui étire leurs délais de livraison ici. De quoi expliquer, notamment, des retards sur certains chantiers de construction au Québec.

Une tempête parfaite

En plus des enjeux logistiques attribuables à la COVID-19, Exportation et développement Canada rappelle que de nombreux autres facteurs ont pu avoir des répercussions, à commencer par l’augmentation des prix des matières de base et le blocage du canal de Suez par l’Ever Given.

À l’échelle nationale, on compte les journées de grève en 2020 et 2021 au port de Montréal ainsi que le faible niveau du fleuve Saint-Laurent qui contraint les navires à alléger leur chargement. Le port de Vancouver subit de son côté les contrecoups des feux de forêt avec la fermeture de voies ferroviaires.

C’est vraiment quelque chose qui affecte tous les secteurs d’une façon ou d’une autre , considère Andrea Gardella, l’économiste principale de l’organisme.

La croissance relève du jamais-vu en si peu de mois dans le secteur maritime. Mme Gardella dit espérer une normalisation dans l’année qui vient , mais s’attend à un goulot d’étranglement dans le transport de produits pour la période des Fêtes .