Les chirurgies reprennent dans l'Est

Au Bas-Saint-Laurent, ce taux atteint 114 % depuis la fin du mois de juin. Il s’agit de l’un des plus élevés au Québec.

En juin, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent estimait qu'entre 2000 et 3000 interventions chirurgicales ont été reportées dans ses hôpitaux, depuis le début de la pandémie. Depuis plus de six mois, ce sont environ 750 chirurgies qui ont été reportées dans la région.

Selon le président directeur adjoint du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Jean-Christophe Carvalho, l’ensemble de ces chirurgies pourraient être reprises d’ici l’hiver prochain.

Le délestage s'étant un peu allégé dû au fait qu'il y a moins de cas de COVID, on a été capable de venir renflouer certaines équipes. Là, on est à 114 %, mais probablement qu'on va continuer à travailler pour être capable de se maintenir, cet automne, et être en mesure de rattraper l'ensemble des chirurgies à faire.

Le président directeur adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Jean-Christophe Carvalho. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Sur la Côte-Nord, le niveau d’activité est supérieur à 100 %, soit de 112 %.

La Gaspésie et les Îles présentent un taux un peu bas, avec 76 % de chirurgies réalisées.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, avait dévoilé un plan sur deux ans pour relancer les chirurgies et réduire la liste d’attente. Celle-ci dépasse les 145 000 patients.