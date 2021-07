Une nouvelle usine de traitement des eaux à Saint-Lambert-de-Lauzon

Depuis une dizaine d’années, la quantité d’eau potable de Saint-Lambert-de-Lauzon est très limitée. La Municipalité doit même acheter de l’eau pour répondre aux besoins de ses résidents.

On doit transporter de l'eau en vrac qu'on achète de nos voisins pour venir remplir le réservoir dans des périodes critiques afin de s'assurer que l'eau potable va continuer à couler dans notre réseau , explique le directeur général de la Ville, Éric Boisvert.

La seule autre source d’eau repérée sur le territoire ne pouvait être branchée au réseau actuel notamment parce qu’elle est contaminée à l’arsenic. Mais voilà que le gouvernement du Québec vient de donner le feu vert pour l’agrandissement de l’usine de traitement des eaux et son adaptation pour pouvoir purifier le précieux liquide.

Les appels d'offres sont lancés. Le coût des travaux est évalué à 16 millions de dollars, ils seront financés par le provincial et le municipal.

Là où on est en discussion avec le ministère, c'est quelles sont les dépenses admissibles par rapport à notre projet, mais pour la Municipalité c'est un projet d'une grande importance, donc nous, on va de l'avant dans le projet , ajoute le directeur général.

Le branchement et le traitement de la nouvelle source d’eau permettront de tripler la quantité d’eau disponible quotidiennement.

L'hôtel de ville de Saint-Lambert-de-Lauzon Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Le développement de la municipalité

Le manque d’eau a des conséquences pour le développement des industries et empêche la construction de nouvelles résidences dans cette municipalité située à moins d'une dizaine de minutes des ponts.

L'entreprise Dumont construction attend d’ailleurs impatiemment que l’usine soit en fonction pour aller de l’avant avec son projet de 400 unités résidentielles, qui prévoit également la construction d’une nouvelle école et d’une garderie.

La copropriétaire Caroline Larochelle a déjà une liste de familles qui souhaitent venir s’installer à Saint-Lambert.

On est bloqué par l'eau potable. Il y a un grand intérêt. On a déjà une belle liste de demandes autant d'investisseurs que de petites familles qui veulent venir s'installer chez nous dans notre belle ville, pour l'instant ce n’est pas possible.

L’entreprise compte aller de l’avant avec son projet dès que l’approvisionnement en eau sera adéquat. La Municipalité prévoit débuter la construction de l’usine à l’automne pour une mise en service vers la fin de 2022.

Avec la collaboration de Marc-Antoine Lavoie