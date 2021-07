Enjeux autochtones : le couple d’athlètes qui veut changer les choses

Sur un terrain de football, Eli Ankou n’a qu’une idée en tête : pourchasser et plaquer le quart-arrière adverse. Hors de la pelouse, le Franco-Ontarien milite pour une cause qui transcende le cadre sportif : les enjeux autochtones.

L’ailier défensif, nouvellement sous contrat avec les Bills de Buffalo dans la NFLNational Football League , a d’ailleurs lancé, avec sa fiancée, la Fondation Dream Catcher, dont la mission est de donner du pouvoir aux futures générations de femmes et d’enfants autochtones par l’amour, le respect, le courage, l’honnêteté, la sagesse, l’humilité et la vérité .

La première initiative de la fondation a été d’organiser, l’été 2019, un camp de football, à Ottawa, dans la ville où Eli Ankou a grandi. Ce camp avait pour but d’inculquer des apprentissages bien au-delà du ballon ovale.

C’était surtout pour mettre en lumière certains problèmes au Canada. Depuis deux ans, on a donné une identité à notre fondation, on amène l’attention sur certains problèmes, comme les femmes autochtones disparues ou assassinées, c'est un gros problème en Amérique du Nord , explique l’Ojibwé de la Première Nation de Dokis.

Depuis son arrivée dans la NFL, Eli Ankou (54) a fait partie de sept formations : Houston, Jacksonville, Cleveland, Indianapolis, Dallas, Atlanta et maintenant, Buffalo (archives). Photo : Associated Press / Lynne Sladky

Sa fiancée, la cycliste professionnelle Shayna Powless, est elle aussi très fière de ses racines autochtones. Son père est originaire de la Nation Oneida du Wisconsin, aux États-Unis.

La pandémie de COVID-19 a empêché les deux têtes dirigeantes de la Fondation Dream Catcher de tenir des événements en présentiel. En revanche, ils ont utilisé leurs réseaux sociaux pour mettre en lumière bon nombre d’inégalités touchant les Autochtones.

C’est un enjeu tellement grand en Amérique du Nord. Avec toutes les statistiques épeurantes que nous savons, c’est une honte qu’il n’y ait pas plus de gens conscientisés , déplore Shayna Powless, l’amie de cœur d’Eli Ankou depuis 2013, à l’époque où ils étudiaient à l'Université de Californie, à Los Angeles.

Pour Shayna Powless, cette photo est un geste puissant et de solidarité envers les femmes autochtones qui ont été tuées, kidnappées et maltraitées (archives). Photo : tirée d'Instagram/@swiftride

Les découvertes macabres

Au cours des dernières semaines, des milliers de tombes non marquées ont été retrouvées sur les sites d’anciens pensionnats pour Autochtones à Kamloops et dans la communauté autochtone Lower Kootenay, en Colombie-Britannique, ainsi qu’à Marieval, en Saskatchewan.

Ces découvertes ont ébranlé Shayna Powless.

Honnêtement, ça m’a rendu malade. Ça m’a frappé vraiment fort , avoue l’Américaine qui ne serait pas surprise que de telles découvertes se produisent aux États-Unis, dans un avenir rapproché.

De son côté, Eli Ankou dit avoir vécu un cocktail d’émotions en écoutant les récents bulletins de nouvelles canadiens puisque, dans sa jeunesse, sa mère l’avait mis au parfum de l’existence de ces pensionnats.

On a essayé d’éliminer la culture autochtone à travers ces écoles. C’est quelque chose qui ressemble à un génocide, c’est mauvais. Une citation de :Eli Ankou, co-fondateur de la Fondation Dream Catcher

Ma mère m’avait expliqué à quel point c’était cruel. Ça fait mal, mais d’un autre côté, je suis content qu’on soit capable d’en parler. Plus on en parle, plus on peut comprendre ce qui s’est passé.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Depuis quelques semaines, le mot réconciliation est sur toutes les lèvres. Bien qu’il soit le but ultime idéal de tous les Autochtones et de tous leurs alliés, Shayna Powless avoue croire que la réconciliation complète est inatteignable .

Il y a beaucoup de chemin à parcourir. Je pense que la discussion est un bon premier pas. Cela donne une occasion aux gens de s’éduquer , dit-elle.

Des propos qui ont trouvé écho auprès de son fiancé : Pour s’avancer en tant que société, il faut vouloir apprendre d’où on vient et d’où viennent les gens de notre communauté. C’est le moins que l’on puisse faire , a conclu Eli Ankou.