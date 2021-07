Waste Management poursuit la Ville de Drummondville pour plus de 5,5 M$

Le géant américain dit vouloir obtenir le remboursement de sommes versées à la Ville en redevances en vertu d'une entente signée en 2012. Selon la compagnie, la Ville n'aurait pas respecté cette entente.

Il n'y a jamais de bon moment pour une telle procédure. On a donné beaucoup de temps et avons tenté à de multiples reprises de rencontrer la Ville qui a refusé de remplir ses engagements et s'asseoir à une table de discussion. Nous, on a toujours souhaité régler le dossier à la satisfaction des deux parties. On tend la main encore une fois à la Ville, on veut continuer de discuter avec la Ville, chose malheureusement qui n'a pas pu être possible dans les derniers mois, et même dans la dernière année, explique le directeur des Affaires publiques chez Waste Management, Martin Dussault.

La Ville va se défendre

Me Claude Proulx, directeur de cabinet du maire à la Ville de Drummondville se dit outrée par cette poursuite.

« On a entendu Martin Dussault, le représentant de Waste Management, dire très clairement aux médias que Waste demeurait ouvert aux discussions avec la Ville, souhaitait rétablir des relations beaucoup plus harmonieuses avec nous que celle qui a prévalu dans les dernières années, mais ce matin, surprise encore, on va de surprises en surprises, une demande en justice au-delà de 5,5 millions de dollars pour des dommages qu'ils allèguent avoir subis au fil des ans. Moi je trouve ça très incohérent, très difficile à subir de la part de la Ville cette situation. Ce qu'on nous dit c'est qu'on va recevoir des déchets pour encore de très nombreuses années, vous n'avez rien à dire, vous n'aurez pas de compensation, arrangez-vous et si vous n'êtes pas content, lichez vous la patte. »

Drummondville s'est récemment insurgée contre la mise en place d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) pour permettre à l'entreprise de gestion de matières résiduelles de poursuivre ses activités pour les 10

prochaines années à Saint-Nicéphore. Le site devait d'abord fermer en 2021.

En ordonnant cette ZISzone d'intervention spéciale , Québec vient toutefois contourner la réglementation municipale, qui interdit l'exploitation d'un lieu d'enfouissement sur certains des lots de la ville. Le tribunal avait d'ailleurs confirmé que Drummondville avait le droit de ne pas modifier son schéma d'aménagement.

Le ministère de l'Environnement soutient pour sa part qu'il s'agit de la seule option pour disposer des matières résiduelles de façon convenable.

D’après les informations de Jean-François Dumas