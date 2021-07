Beauce Carnaval et ses manèges de retour dans la région après une année de pause

Pour la première fois en deux ans, la compagnie Beauce Carnaval et se fête foraine visitent la région. Les manèges sont installés dans le stationnement du Centre Georges-Vézina, à Chicoutimi, où ils demeureront jusqu’au 18 juillet.

Contrairement à l’habitude, l’arrondissement de Jonquière ne sera pas visité cette année en raison des règles sanitaires qui font en sorte que le déploiement est plus long et fastidieux pour la compagnie. Elle a donc décidé de se limiter à une seule destination au Saguenay et, ce qui reste à confirmer, au Lac-Saint-Jean en août.

Gestionnaire chez Beauce Carnaval, Véronique Vallée explique que la pandémie de COVID-19 a assené un dur coup à l’entreprise, forcée de cesser ses activités pendant une année complète. Si le passage des régions du Québec en zone verte et le déconfinement qui en découle aidera Beauce Carnaval à retrouver un équilibre financier de façon graduelle, Véronique Vallée croit qu’il faudra plus que la présente saison pour réparer les pots cassés.

La fête foraine de Beauce Carnaval revient à Chicoutimi pour la première fois depuis deux ans. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

La pandémie nous a rendus très fragiles. C’est sûr qu’on n’aurait pas pu survivre à deux ans arrêtés comme ça. Ça fait très mal une année arrêtée comme ça. Nous, on est saisonniers. Tout se passe dans l’été, et on l’a manqué. Je crois que cette année va nous aider à survivre, jusqu’à un retour à la normale. Ça va surtout nous aider à ne pas se faire oublier par les gens , a expliqué la gestionnaire, au cours d’une entrevue réalisée sur le site.

Les manèges demeureront dans le stationnement du Centre Georges-Vézina jusqu'au 18 juillet. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Les règles qui encadrent la halte de Beauce Carnaval au Royaume ont été déterminées avec précision par la santé publique. Contrairement aux passages antérieurs, la fête foraine devra être circonscrite par des clôtures. Un nombre prédéterminé de visiteurs, fixé à 970, doit être respecté. Le port du masque par les employés est obligatoire, tout comme la désinfection des manèges après chaque utilisation. De plus, certaines attractions ont dû demeurer dans les camions cet été, comme le delta-plane, en raison du fait qu’il accueille normalement trois personnes et qu’il serait difficile de le rentabiliser en le faisant voler pour un seul utilisateur.

L’entreprise croit néanmoins pouvoir attirer les adeptes en grand nombre avec ses manèges classiques et une nouveauté : le taxi.

Avec les informations de Louis Martineau