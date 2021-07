5300 foyers du Bas-Saint-Laurent branchés à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022

Ottawa, Québec et Vidéotron annoncent des investissements d'un peu plus de 39 millions de dollars pour brancher 5300 foyers bas-laurentiens aux services Internet haute vitesse de Vidéotron d'ici septembre 2022. Les deux ordres de gouvernement financent 34 millions des coûts de ce projet, par l'Opération haute vitesse Canada-Québec.

La ministre fédérale du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, la ministre du Tourisme du Québec et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, et le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, en ont fait l'annonce vendredi, à Rivière-du-Loup.

Ottawa, Québec et Vidéotron annoncent qu'ils investissent pour brancher 5300 foyers à Internet haute vitesse. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les municipalités visées par ces nouveaux branchements se situent dans les MRCMunicipalité régionale de comté de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques.

Municipalités visées par ces branchements à Internet haute vitesse MRC des Basques Saint-Mathieu-de-Rioux

Saint-Simon-de-Rimouski MRC de Kamouraska Kamouraska

La Pocatière

Mont-Carmel

Picard

Rivière-Ouelle

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Saint-André-de-Kamouraska

Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Saint-Bruno-de-Kamouraska

Saint-Denis-De La Bouteillerie

Saint-Gabriel-Lalemant

Saint-Germain

Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Saint-Joseph-de-Kamouraska

Saint-Onésime-d'Ixworth

Saint-Pacôme

Saint-Pascal

Saint-Philippe-de-Néri MRC de Rivière-du-Loup Cacouna

L'Isle-Verte

Notre-Dame-du-Portage

Rivière-du-Loup

Saint-Antonin

Saint-Arsène

Saint-Cyprien

Saint-Épiphane

Saint-François-Xavier-de-Viger

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Saint-Modeste MRC de Témiscouata Biencourt

Dégelis

Lac-des-Aigles

Lejeune

Pohénégamook

Rivière-Bleue

Saint-Athanase

Saint-Eusèbe

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Saint-Marc-du-Lac-Long

Saint-Michel-du-Squatec

Saint-Pierre-de-Lamy

Témiscouata-sur-le-Lac

Par communiqué, Vidéotron indique qu'elle procédera à un dénombrement dans les territoires visés pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service .

Ce sont des services devenus essentiels, non seulement pour assurer le développement économique et touristique des régions, mais aussi pour soutenir la vitalité de nos communautés. Une citation de :Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec, ministre responsable de la région de Lanaudière et de la région du Bas-Saint-Laurent, par communiqué

L'Opération haute vitesse Canada-Québec doit assurer la connexion de 150 000 foyers québécois, notamment par des ententes avec six grandes entreprises de télécommunications.

Les gouvernements fédéral et provincial contribuent de manière égale à une enveloppe de 826,3 millions de dollars prévue pour procéder à ces branchements.

Plus de détails à venir.