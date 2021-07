Au Yukon, les résidents du lac Laberge à leur tour menacés

La menace d’inondation descend le fleuve Yukon comme le courant. Après les lacs du Sud, et alors que Whitehorse est en alerte, les résidents des rives du lac Laberge font face à leur tour à la montée des eaux.

Une portion de la route Jackfish est déjà partiellement submergée par la montée inexorable du lac. Derrière des barricades de sacs de sable, Auguste Joseph Lefebvre tient bon. Il habite en ville, mais s’est donné pour mission de protéger le chalet d'un ami parti en voyage.

Une semaine pour faire tout ça! dit-il. J'ai eu l'aide des voisins pendant les deux premiers jours et après ça j'ai travaillé la nuit pour remplir les sacs de sable et les étaler autour de la maison.

Presque encerclé par le lac, l’homme de 75 ans a travaillé sans relâche pour installer 550 sacs. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

En haut de la route, une station de remplissage de sac de sable peut compter sur une poignée de bénévoles.

On a vu pas mal de volontaires sur d’autres sites, mais pas tant que ça ici , constate John Baglee. Lui et sa famille sont venus ce matin pour aider comme ils le peuvent pendant quelques heures même s’ils habitent loin de tout danger.

On ne tourne jamais le dos à quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est comme ça au Yukon! Une citation de :John Baglee, bénévole

Il n'y a pas d'âge pour aider. Même les enfants, aussi jeunes soient-ils, participent au remplissage des sacs entre deux châteaux de sable. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Un peu partout les histoires se ressemblent et s’écrivent à coup de pelle, de sacs de sable, de bénévoles, de voisins et de sueur. Au terrain de camping de Deep Creek, les bénévoles disent avoir préparé plus d’un millier de sacs. Des sacs qui sont rapidement installés à quelques mètres de la maison des parents de Tamara Greek.

On est assez débordés! concède-t-elle. Tout le monde a besoin d’aide, partout! On fait ce qu’on peut et il y a beaucoup de gens qui viennent prêter main-forte. C’est bon de voir la communauté se rassembler comme ça.

Plus d'aide réclamée

Des efforts nécessaires, mais pas suffisants, selon le député du lac Laberge, Brad Cathers. Certains habitants sont frustrés et voudraient voir plus de ressources du gouvernement par ici , affirme-t-il. Même s'il dit comprendre l'urgence aux Lacs du sud, il demande des renforts pour aider les personnes menacées au lac Laberge.

Brad Cathers est le député du lac Laberge. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Leur nombre grandit avec la montée des eaux, explique le député du Parti du Yukon, et malheureusement le gouvernement ne semble pas être confiant sur sa capacité à prévoir jusqu'où la crue va monter.

Il demande toute l’aide possible, du gouvernement, de l’armée et des Yukonnais pour soutenir les résidents des rives du lac Laberge, de la rivière Takhini et du fleuve Yukon.

Plusieurs résidents se sont fait dire de se préparer à ce que le niveau de l'eau monte d'encore 60 cm alors qu'il dépasse déjà le record de 2007.