Un 23e Festival d’Humour différent attend le public à Val-d’Or

Un total de 1050 personnes pourront entrer sur le site, réparties dans trois sections bien délimitées. Tout a été mis en place pour réduire au maximum les contacts entre les festivaliers, en respect des normes de la santé publique.

Pour ce faire, l’organisation a notamment prévu trois stationnements et trois entrées distinctes. Une fois dans leur section, les festivaliers pourront s’y asseoir et enlever leur masque, tout en gardant une distanciation entre les bulles familiales. Des bénévoles assureront aussi le service de ravitaillement en nourriture et en boissons, pour limiter les déplacements sur le site.

Le président du Festival, Robert-André Adam, reconnaît que la logistique présente tout un défi pour son organisation, qui a dû planifier le tout en quelques semaines à peine.

Oui il y a des contraintes, mais on est avant tout content de pouvoir tenir un festival, lance-t-il. On a un site extraordinaire et on n’a jamais eu à gérer le nombre de personnes qu’on pouvait accueillir. Ça va sûrement être un casse-tête, mais on va s’assurer que tout soit respecté et que ça soit sécuritaire.

Robert-André Adam est convaincu que les festivaliers feront en sorte que tout se passe bien.

Il y a beaucoup de règles, mais ce n’est pas nouveau pour personne. Ça fait un an et demi qu’on est là-dedans jusqu’aux oreilles. Les gens vont être conciliants et apprécier la possibilité de vivre le festival. Ce n’est pas la COVID qui va nous empêcher d’avoir du fun en fin de semaine , promet le président.

Les Grandes Crues et Patrick Groulx seront en spectacle ce soir, tandis que Matthieu Pepper et Laurent Paquin monteront sur la scène de la Cité de l’Or, samedi.