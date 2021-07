Un agent de la GRC sous enquête pour une allégation d’agression sexuelle

Dans un communiqué, l’ UEIUnité d’enquête indépendante du Manitoba indique que l’événement se serait déroulé le 27 juin dans le nord du Manitoba.

Le sexe et l'âge de l'agent ne sont pas précisés.

La plainte a été rapportée dans un poste de police de la GRCGendarmerie royale du Canada mercredi.

Le directeur civil de l’Unité d’enquête indépendante du Manitoba, Zane Tessler, a déterminé qu’il s’agissait d’un cas d’intérêt public à enquêter pour son organisation.