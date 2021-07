La tempête Elsa approche, les autorités recommandent la prudence

L'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick (OMU) invite les résidents à se préparer à son passage en étant prévoyants.

Surveiller les prévisions locales;

Veiller à ce que les gouttières les bassins collecteurs soient dégagés et qu’ils soient orientés de manière à éloigner l’eau de la maison;

Sécuriser les meubles de jardin et autres objets qui se trouvent sur le terrain, ou les ranger à l’intérieur, pour éviter des dommages causés par les vents violents;

Avoir une trousse d’urgence de 72 heures.

L'OMU indique aussi que des pannes de courant pourraient survenir. On recommande aux personnes qui doivent se déplacer de faire preuve de prudence puisqu'il pourrait y avoir des accumulations d'eau sur la chaussée.

À l'Île-du-Prince-Édouard, la coordonnatrice des urgences, Tanya Mullally, pense que la tempête ne causera pas trop de dommages à l'île, mais conseille aux gens de surveiller de possibles inondations locales.

Selon Environnement Canada la tempête devrait frapper le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse dans la nuit de vendredi à samedi, et l'Île-du-Prince-Édouard un peu plus tard, avant de terminer sa course à Terre-Neuve-et-Labrador dans le cours de la journée samedi.

La trajectoire prévue de la tempête Elsa. Ces prévisions ont été publiées le vendredi 9 juillet à 3 h (HAA). Photo : Centre canadien de prévision des ouragans

On attend jusqu'à 100 millimètres de pluie et les vents pourraient atteindre 80 km/h.

La région de Shediac se prépare

Dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, on prévoit de la pluie forte et des rafales importantes. À la marina de Shediac, plusieurs propriétaires de bateau étaient affairés à amarrer leurs navires vendredi. En 2019, la tempête Dorian avait causé d'importants dommages à cet endroit. Des rénovations ont été faites pour améliorer la sécurité des quais.

Mais le directeur général du Yacht Club de la Baie de Shediac, Gerry O'Brien, est inquiet.

On essaie d'être prudents. On surveille le trajet d'Elsa depuis la semaine dernière. Je pense que ça sera moins pire que Dorian. Depuis hier on a avisé tous nos membres de prendre les précautions nécessaires pour bien amarrer leurs bateaux , explique-t-il.

En Floride, la tempête tropicale a fait un mort et il y a eu trois blessés en Georgie.