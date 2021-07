Une entreprise de construction exclusivement féminine au Nouveau-Brunswick

D’après le directeur général de ConstruForce Canada, les femmes sont sous-représentées dans le domaine de la construction. Il y a trois ans déjà, Bill Ferreira déclarait que le secteur doit s’assurer que l’environnement de travail de demain en est un basé sur le respect .

La propriétaire de She Builds, Donna Ferguson, souhaite réduire la discrimination envers les femmes dans le milieu de la construction.

La propriétaire de She Builds, Donna Ferguson, possède près de 40 années d’expérience. Elle estime que percer dans son domaine est souvent difficile en tant que femme.

La contremaîtresse de la compagnie, Terri Mallet, a également dû surmonter de nombreux obstacles en raison de son genre.

La contremaîtresse de She Builds, Terri Mallet, s'est déjà fait intimider par des hommes, mais n'a pas pour autant quitté sa profession.

En 13 ans de carrière, elle a toutefois su se tailler une place dans ce domaine où les femmes se font rares.

C’était intimidant parce que les hommes ont essayé tout ce qui pouvait pour voir s’ils pouvaient me casser. J’ai [continué] parce que je voulais vraiment faire ceci. Je ne voulais plus être au bureau, je ne voulais plus faire le "typical girl thing".

Une citation de :Terri Mallet, contremaîtresse de l'entreprise She Builds